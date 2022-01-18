Исландия обыграла Венгрию и заняла первое место в группе на чемпионате Европы по гандболу

Состоялись матчи первого группового турнира чемпионата Европы по гандболу.

В группе В Исландия победила Венгрию (31:30). Исландцы выиграли все три матча и с шестью очками заняли первое место в группе В.

В группе D сборная Германии обыграла сборную Польши (30:23). Обе команды вышли из группы — немцы с первого места (шесть очков), а Польша со второго (четыре очка).

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа B

Исландия — Венгрия — 31:30 (17:17)

«New Budapest Arena». Будапешт (Венгрия)

Группа D

Польша — Германия — 23:30 (12:15)

«Ondrej Nepela Arena». Братислава (Словакия)