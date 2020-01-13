Эдуард Кокшаров: «Мы сегодня играли катастрофически»

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров после поражения в матче чемпионата Европы от Исландии (23:34) назвал игру команду катастрофической.

— Мы сегодня играли катастрофически, — приводит Twitter Федерации гандбола России слова Кокшарова.

Россияне потерпели второе поражение на турнире, и в случае победы Венгрии над Данией в понедельник вечером Россия не сможет выйти во второй групповой турнир.

В среду, 15 января, россиянам предстоит матч против Дании.