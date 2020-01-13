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Эдуард Кокшаров: «Мы сегодня играли катастрофически»

22:57
Сборная России проиграла второй матч на чемпионате Европы. Фото ФГР, twitter.com/rushandball, Reuters
Сборная России проиграла второй матч на чемпионате Европы. Фото ФГР, twitter.com/rushandball, Reuters
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Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров после поражения в матче чемпионата Европы от Исландии (23:34) назвал игру команду катастрофической.

— Мы сегодня играли катастрофически, — приводит Twitter Федерации гандбола России слова Кокшарова.

Россияне потерпели второе поражение на турнире, и в случае победы Венгрии над Данией в понедельник вечером Россия не сможет выйти во второй групповой турнир.

В среду, 15 января, россиянам предстоит матч против Дании.

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