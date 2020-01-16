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Главный тренер мужской сборной России подал в отставку. На чемпионате Европы команда проиграла все три матча

11:44
Эдуард Кокшаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Эдуард Кокшаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров принял решение оставить свой пост. На чемпионате Европы национальная команда под его руководством не смогла выйти в групповой этап и не отобралась на Олимпиаду-2020.

Эдуард Кокшаров.От победы в Сиднее-2000 до пролета мимо третьей Олимпиады. Что не так с российским гандболом?

— Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию, — цитирует Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР). — Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы.

Также он обратился к главе ФГР Сергею Шишкареву.

— Сергей Николаевич, я всегда уважал вас как человека и как руководителя. Вы искренне любите наш красивый вид спорта, болеете за него. Именно такие люди могут привести российский мужской гандбол к новым победам. Я же всегда готов помогать вам в любом качестве.

Дополнительная информация

https://rushandball.ru/publications/25562/eduard-koksharov-podal-v-otstavku

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