Главный тренер мужской сборной России подал в отставку. На чемпионате Европы команда проиграла все три матча
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров принял решение оставить свой пост. На чемпионате Европы национальная команда под его руководством не смогла выйти в групповой этап и не отобралась на Олимпиаду-2020.
— Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию, — цитирует Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР). — Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы.
Также он обратился к главе ФГР Сергею Шишкареву.
— Сергей Николаевич, я всегда уважал вас как человека и как руководителя. Вы искренне любите наш красивый вид спорта, болеете за него. Именно такие люди могут привести российский мужской гандбол к новым победам. Я же всегда готов помогать вам в любом качестве.
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https://rushandball.ru/publications/25562/eduard-koksharov-podal-v-otstavku