Глава Федерации гандбола России извинился за позор на чемпионате Европы
Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев принес извинения за игру мужской сборной на чемпионате Европы, которую он назвал позорной.
Гандболисты проиграли второй матч на турнире — после поражения от Венгрии (25:26) в стартовой встрече в понедельник россияне уступили Исландии (23:34).
— Абсолютно безвольная, разобщенная, безответственная команда, которая не верит друг в друга, — приводит РИА «Новости» слова Шишкарева. — От себя лично, от имени всей Федерации гандбола России я приношу глубочайшие извинения за этот позор всем тем, кто болел за нас. За то, что страна (Исландия), которая меньше моего родного Новороссийска, научилась играть в гандбол лучше, чем великая страна под названием Россия. Я не хочу делать громких заявлений сейчас. После окончания чемпионата Европы пройдет исполком ФГР в первой декаде февраля, на котором будут оценены результаты сборной.
Мне безумно стыдно. Это наша недоработка, в том числе и моя, федерации. Мы долго шли на поводу людей, которые рассказывали нам сказки и рассказывали, как нам надо жить. Теперь мы будем жить по-новому. Потребуется несколько лет, я не обещаю быстрых результатов. Но что делать, мы знаем. Новую программу (развития) я оглашу на исполкоме федерации.