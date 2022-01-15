Гандболист сборной России Дземин заразился коронавирусом на чемпионате Европы

Левый полусредний сборной России по гандболу Евгений Дземин не сможет принять участия в матче чемпионата Европы с Норвегией. Он сдал положительный текст на коронавирус и был сразу изолирован от команды в другой отель, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Тесты остальных участников делегации — отрицательные.

Дземин чувствует себя хорошо, но по регламенту пробудет на карантине пять дней. Если после этого его тест будет отрицательным, он сможет вернуться в расположение сборно