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Сегодня, 20:09

Гандболист сборной России Дземин заразился коронавирусом на чемпионате Европы

Иван Шитик
Корреспондент

Левый полусредний сборной России по гандболу Евгений Дземин не сможет принять участия в матче чемпионата Европы с Норвегией. Он сдал положительный текст на коронавирус и был сразу изолирован от команды в другой отель, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Тесты остальных участников делегации — отрицательные.

Дземин чувствует себя хорошо, но по регламенту пробудет на карантине пять дней. Если после этого его тест будет отрицательным, он сможет вернуться в расположение сборно

Коронавирус
Сборная России по гандболу
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