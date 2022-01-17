«Два очка, с которыми мы начнем второй этап, внушают оптимизм». Велимир Петкович — о предварительном этапе Евро

Главный тренер сборной России Велимир Петкович остался очень доволен победой команды над Словакией (36:27) в заключительном матче первого группового этапа чемпионата Европы и подвел краткие итоги матчей в Кошице.

— Сегодня я очень доволен тем, что показала моя команда, особенно в первом тайме, — сказал Петкович. — В защите ребята выполнили все установки тренерского штаба. Действовали с такой мощью, с такой энергией, концентрацией, дисциплиной. Мы изучили соперника, понимали, какое на него будет давление. Мне кажется, что соперникам не хватило сил после двух тяжелых матчей. Сейчас я счастлив и результатом, и качеством игры, которую показала сборная.

— Можете подвести краткие итоги первого этапа?

— В матче с Литвой мы хорошо провели только первые полчаса. После этого нас много критиковали, и пресса, и болельщики. И вторую игру против Норвегии мы отыграли фантастически, это было нечто. Против Словакии, я считаю, мы хорошо просчитали соперника, его лучшие качества, здорово выглядели в защите и не дали сопернику играть, как он хочет.

— Чего ждете от турнира дальше?

— Немногие люди могли предположить такой исход первого раунда в нашей группе, ведь Норвегия была фаворитом. Но моя команда показала хороший гандбол и победила. Конечно, два очка на старте основного этапа внушают оптимизм. Я всегда верил в сборную, и сказал об этом еще после сборов в Новогорске — что если ребята покажут характер и силу, то мы сможем продолжить свой путь в Братиславе.

Второй раунд чемпионата Европы сборная России начнет 20 января.