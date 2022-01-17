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Сегодня, 17:13

Два игрока сборной России по гандболу сдали положительные тесты на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев не примут участия в заключительном матче сборной России в рамках предварительного раунда чемпионата Европы со Словакией. Тесты этих гандболистов на коронавирус, сданные в воскресенье, показали положительный результат, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

17 января в рамках чемпионата Европы по гандболу 2022 состоится матч Россия — Словакия. Он начнется в 20.00 по московскому времени.

Коронавирус
Сборная России по гандболу
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