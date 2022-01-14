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Дмитрий Житников: «Ждали, что легче пройдем эту игру»

Антон Бабошин
Корреспондент

Разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников после победного старта на чемпионате Европы сказал, что его команда сама вернула Литву (29:27) в игру после хорошего начала, и отметил, что россиянам нужно прибавлять в нападении.

Россия&nbsp;&mdash; Литва -29:27. Мужская сборная России победила Литву на старте чемпионата Европы по гандболу

— Хороший результат по набранным очкам, но не по счету, — сказал Житников. — Ожидалось, что мы легче пройдем эту игру, и потом потратим меньше времени на восстановление. Что-то пошло не так еще в первом тайме. После 15 минут мы либо устали, либо вернулась нервозность. И мы начали сами возвращать соперников в игру. После перерыва почти вся игра шла на дистанции в три-четыре мяча, то есть и соперник был рядом, и мы мучались. Могу отметить нашу защиту, особенно центральный блок, ребята отыграли просто потрясающе. Думаю, нам удавался быстрый переход, мы забили достаточно мячей первым темпом. А вот в нападении нужно прибавлять — должно быть меньше суеты и больше полезных действий. Грубо говоря, сзади мы играем хорошо, переходим на чужую половину, а тут нам либо не хватает сил, либо начинаем торопиться.

Во втором матче группы F Норвегия разгромила Словакию со счетом 35:25.

Сборная России по гандболу
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