Александр Котов: «Этой победой мы ответили всем хейтерам сборной России»

Правый полусредний сборной России Александр Котов рассказал о важной победе над Норвегией (23:22) во втором туре чемпионата Европы и чудо-голе, автором которого он стал.

— Хочу в первую очередь поблагодарить команду Норвегии за эмоциональную и очень качественную игру, — сказал Котов. — Мы видели, что после первой игры нам писали люди в комментариях — я такого давно не видел. Поэтому говорю всем хейтерам: надеюсь, мы своей игрой показали, что мы можем, и что за нас стоит болеть.

— Вы забили невероятный гол — это момент вдохновения, или работаете над таким на тренировках?

— На тренировках такое не наигрывается. Пытался так забить в товарищеских матчах с Хорватией пару раз — не получилось. Сейчас же просто в голове что-то щелкнуло, что нужно именно так бросить. За всю карьеру у меня был один похожий гол, в Лиге чемпионов.

После победы над норвежцами сборная России находится на первом месте в группе F и имеет отличные шансы на попадание в основной раунд.