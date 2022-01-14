Александр Ермаков: «Полтора тайма отыграли, а потом расслабились»

Линейный сборной России Александр Ермаков положительно оценил игру команды в победном матче против Литвы (29:27) на старте чемпионата Европы в Кошице, и сказал, что к следующим матчам будет уже меньше волнения.

— Сыграли полтора тайма с полной отдачей, а вот в конце чуть-чуть расслабились, — сказал Ермаков. — Дали сопернику подтянуться, но вовремя собрались. В первом тайме очень хорошо сыграли в обороне, пропустили всего девять голов, отлично играл вратарь Виктор Киреев. В нападении какие моменты отрабатывали, те и получились. Сегодня в основном играли «6-0», но когда перестраивались на «5-1», тоже получалось неплохо.

— В чем можно еще прибавить?

— Первая игра всегда особенная, дальше уйдет лишнее волнение. И будем только набирать обороты.

Напомним, что в следующем матче россияне сыграют против главного фаворита группы F Норвегии.