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«Звезды» не смогла выйти в групповой раунд Лиги Европы

23:10
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Гандболистки «Звезды» уступили польскому «Заглембе» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и не сумели пробиться в групповую стадию турнира.

«Заглембе» обыграл «Звезду» — 33:29. Напомним, что первый матч, проходивший в Чехове, также завершился победой польского клуба — 35:26.

На групповом этапе Россию представит только одна команда — «Лада», стартующая в турнире со следующей стадии.

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Иван Шитик все материалы автора
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