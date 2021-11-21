«Звезды» не смогла выйти в групповой раунд Лиги Европы

Гандболистки «Звезды» уступили польскому «Заглембе» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и не сумели пробиться в групповую стадию турнира.

«Заглембе» обыграл «Звезду» — 33:29. Напомним, что первый матч, проходивший в Чехове, также завершился победой польского клуба — 35:26.

На групповом этапе Россию представит только одна команда — «Лада», стартующая в турнире со следующей стадии.