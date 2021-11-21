«Звезды» не смогла выйти в групповой раунд Лиги Европы
23:10
Гандболистки «Звезды» уступили польскому «Заглембе» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и не сумели пробиться в групповую стадию турнира.
«Заглембе» обыграл «Звезду» — 33:29. Напомним, что первый матч, проходивший в Чехове, также завершился победой польского клуба — 35:26.
На групповом этапе Россию представит только одна команда — «Лада», стартующая в турнире со следующей стадии.
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