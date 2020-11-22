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«Звезда» вышла в групповой раунд Евролиги

14:55

Гандболистки «Звезды» обыграли «Бера-Беру» в матче квалификации женской Евролиги со счетом 29:24. В первом матче, прошедшем ранее в Испании, была зафиксирована ничья 27:27. Российская команда вышла в групповой раунд турнира.

«Звезда» стала четвертым российским клубом в групповом раунде Евролиги. Ранее «Астраханочка» и «Кубань» вышли в следующий этап из-за отказа соперниц, «Лада» квалифицировалась автоматически.

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