«Звезда» вышла в групповой раунд Евролиги

Гандболистки «Звезды» обыграли «Бера-Беру» в матче квалификации женской Евролиги со счетом 29:24. В первом матче, прошедшем ранее в Испании, была зафиксирована ничья 27:27. Российская команда вышла в групповой раунд турнира.

«Звезда» стала четвертым российским клубом в групповом раунде Евролиги. Ранее «Астраханочка» и «Кубань» вышли в следующий этап из-за отказа соперниц, «Лада» квалифицировалась автоматически.