Вяхирева вошла в символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Гандболистка российского клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20. Он признана лучшей правой полусредней, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола.

Сезон-2019/2020 в Лиге чемпионов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, не завершен. Планируется, что четвертьфинальные матчи турнира состоятся 3 сентября. «Ростов-Дон» в четвертьфинале Лиги чемпионов должен сыграть с французским «Брестом».

Ранее Вяхирева была признана самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона в чемпионате России.