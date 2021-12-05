СГАУ-«Саратов» получил право сыграть в 1/8 финала Кубка ЕГФ

«Пылва» и СГАУ-«Саратов» разошлись миром в ответной встрече 1/16 финала гандбольного Кубка ЕГФ — 23:23. В следующую стадию пробился российский клуб, благодаря минимальному успеху в первом матче (25:24).

Гандбол

Европейский кубок. Мужчины

3-й раунд

Пылва Сервити (Эстония) — СГАУ-Саратов (Россия) — 23:23 (9:12)