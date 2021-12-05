СГАУ-«Саратов» получил право сыграть в 1/8 финала Кубка ЕГФ
19:42
«Пылва» и СГАУ-«Саратов» разошлись миром в ответной встрече 1/16 финала гандбольного Кубка ЕГФ — 23:23. В следующую стадию пробился российский клуб, благодаря минимальному успеху в первом матче (25:24).
Гандбол
Европейский кубок. Мужчины
3-й раунд
Пылва Сервити (Эстония) — СГАУ-Саратов (Россия) — 23:23 (9:12)
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