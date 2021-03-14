«Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал женской Лиги чемпионов
17:33
«Ростов-Дон» разгромил хорватскую «Подравку» в ответном матче 1/8 финала женской Лиги чемпионов — 42:24. В составе ростовчанок девятью заброшенными мячами отметилась Катарина Крпеж-Шлезак.
Первый матч 1/8 финала, прошедший неделю назад, также завершился победой ростовской команды, которая в Хорватии одолела «Подравку» со счетом 29:20.
Соперник «Ростова» по четвертьфиналу определится чуть позже, по итогам повторного матча между датским «Оденсе» и норвежским «Кристиансендом».
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
1/8 финала
Ростов-Дон (Россия) — Подравка (Хорватия) — 42:24 (24:11)
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