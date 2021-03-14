«Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал женской Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» разгромил хорватскую «Подравку» в ответном матче 1/8 финала женской Лиги чемпионов — 42:24. В составе ростовчанок девятью заброшенными мячами отметилась Катарина Крпеж-Шлезак.

Первый матч 1/8 финала, прошедший неделю назад, также завершился победой ростовской команды, которая в Хорватии одолела «Подравку» со счетом 29:20.

Соперник «Ростова» по четвертьфиналу определится чуть позже, по итогам повторного матча между датским «Оденсе» и норвежским «Кристиансендом».

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

1/8 финала

Ростов-Дон (Россия) — Подравка (Хорватия) — 42:24 (24:11)