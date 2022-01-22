«Ростов-Дон» разгромил «Будучность» в матче Лиги чемпионов по гандболу

В рамках одиннадцатого тура группового этапа женской Лиги чемпионов «Ростов-Дон» был сильнее черногорской «Будучности». Российский клуб выиграл со счетом 30:20.

В другом матче группы А «Бухарест» сумел удержать победу над «Боруссией» — 33:29.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Бухарест (Румыния) — Боруссия Д (Германия) — 33:29 (16:14)

Ростов-Дон (Россия) — Будучност (Черногория) — 30:20 (12:9)