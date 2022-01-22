«Ростов-Дон» разгромил «Будучность» в матче Лиги чемпионов
«Ростов-Дон» разгромил «Будучность» в матче Лиги чемпионов по гандболу
В рамках одиннадцатого тура группового этапа женской Лиги чемпионов «Ростов-Дон» был сильнее черногорской «Будучности». Российский клуб выиграл со счетом 30:20.
В другом матче группы А «Бухарест» сумел удержать победу над «Боруссией» — 33:29.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Бухарест (Румыния) — Боруссия Д (Германия) — 33:29 (16:14)
Ростов-Дон (Россия) — Будучност (Черногория) — 30:20 (12:9)
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