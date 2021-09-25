«Ростов-Дон» дома проиграл «Ференцварошу» в Лиге чемпионов
18:46
В рамках третьего тура женской гандбольной Лиги чемпионов «Ростов-Дон» принимал венгерский «Ференцварош». Поединок завершился со счетом 19:20 в пользу гостей.
Российский коллектив опустился на второе место в группе A с 4 очками, у «Ференцвароша» теперь 5 очков и первая строчка.
Следующий матч в Лиги чемпионов «Ростов-Дон» проведет в гостях против черногорской «Будучности».
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