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«Ростов-Дон» дома проиграл «Ференцварошу» в Лиге чемпионов

18:46
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В рамках третьего тура женской гандбольной Лиги чемпионов «Ростов-Дон» принимал венгерский «Ференцварош». Поединок завершился со счетом 19:20 в пользу гостей.

Российский коллектив опустился на второе место в группе A с 4 очками, у «Ференцвароша» теперь 5 очков и первая строчка.

Следующий матч в Лиги чемпионов «Ростов-Дон» проведет в гостях против черногорской «Будучности».

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Иван Шитик все материалы автора

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