«Ростов-Дон» обыграл «Боруссию» в Лиге чемпионов

В матче первого группового турнира Лиги чемпионов по гандболу среди женщин «Ростов-Дон» победил дортмундскую «Боруссию» (37:27).

Российский клуб одержал четвертую победу в пяти матчах. Команда с восемью очками лидирует в группе А. В следующем туре «Ростов-Дон» сыграет с датским «Эйсбергом».

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

«Ростов-Дон» (Россия) — «Боруссия» Д (Германия) — 37:27 (17:11)