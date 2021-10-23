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«Ростов-Дон» обыграл «Боруссию» в Лиге чемпионов

18:51
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В матче первого группового турнира Лиги чемпионов по гандболу среди женщин «Ростов-Дон» победил дортмундскую «Боруссию» (37:27).

Российский клуб одержал четвертую победу в пяти матчах. Команда с восемью очками лидирует в группе А. В следующем туре «Ростов-Дон» сыграет с датским «Эйсбергом».

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

«Ростов-Дон» (Россия) — «Боруссия» Д (Германия) — 37:27 (17:11)

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Евгений Петров все материалы автора
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