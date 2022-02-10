Гандбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (мужчины) Лига чемпионов (женщины) Лига Европы (мужчины) Лига Европы (женщины) Европейский кубок (женщины)
Европейский кубок (мужчины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Гандбол
Еврокубки

Сегодня, 21:28

Матч женской Лиги чемпионов «Ростов-Дон» — «Бухарест» перенесли из-за коронавируса

Анна Горшкова
Корреспондент

Матч группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов между командами «Ростов-Дон» и «Бухарест» не состоится из-за вспышки коронавируса в румынском клубе.

«Наш соперник уже проинформировал Европейскую федерацию гандбола о произошедшей ситуации. В настоящий момент «Ростов-Дон» и «Бухарест» ждут официального подтверждения от ЕГФ. Однако уже точно известно, что игра 13-го раунда 12 февраля не состоится», — говорится в заявлении на официальном сайте ростовского клуба.

Ранее «Бухарест» обратился в «Ростов-Дон» и сообщил о том, что шесть игроков команды накануне вылета в Россию сдали положительный тест на коронавирус. Встреча должна была пройти в субботу, 12 февраля, в 18:00 мск.

После 12 туров «Ростов-Дон» занимает второе место в группе A, набрав 17 очков в 12 матчах. «Бухарест» идет на пятом месте, имея на счету 14 очков.

Источник: https://www.rostovhandball.com/?dialog=news-details&id=106158
Гандбол
Коронавирус
ГК Ростов-Дон
0
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
В России за сутки выявили 197 067 новых случаев заражения коронавирусом
Малкин покинул ковид-протокол НХЛ, но пропустит матч с «Оттавой»
За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом
Стали известны условия участия Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе
Тренер сборной Украины разочарован системой тестирования на ковид на Олимпиаде в Пекине
Вратарь «Байера» Градецки выздоровел после коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА уступил венгерскому «Дьору» в матче женской Лиги чемпионов по гандболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости