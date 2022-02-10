Матч женской Лиги чемпионов «Ростов-Дон» — «Бухарест» перенесли из-за коронавируса

Матч группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов между командами «Ростов-Дон» и «Бухарест» не состоится из-за вспышки коронавируса в румынском клубе.

«Наш соперник уже проинформировал Европейскую федерацию гандбола о произошедшей ситуации. В настоящий момент «Ростов-Дон» и «Бухарест» ждут официального подтверждения от ЕГФ. Однако уже точно известно, что игра 13-го раунда 12 февраля не состоится», — говорится в заявлении на официальном сайте ростовского клуба.

Ранее «Бухарест» обратился в «Ростов-Дон» и сообщил о том, что шесть игроков команды накануне вылета в Россию сдали положительный тест на коронавирус. Встреча должна была пройти в субботу, 12 февраля, в 18:00 мск.

После 12 туров «Ростов-Дон» занимает второе место в группе A, набрав 17 очков в 12 матчах. «Бухарест» идет на пятом месте, имея на счету 14 очков.