Матч «Чеховских медведей» перенесен из-за коронавируса в составе «Адемара Леон»

Матч первого тура Лиги Европы между «Чеховскими медведями» и «Адемаром Леон» перенесен из-за коронавируса у игроков испанской команды, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Встреча должна было состояться 20 октября в Чехове.

— В связи с положительным тестом на COVID-19 у игроков «Адемар Леон» испанские органы здравоохранения отправили команду на карантин, не дав команде сдать повторные анализы, — говорится в сообщении. — Поэтому матч первого тура Лиги Европы перенесен. В ближайшее время EHF согласует новую дату игры.