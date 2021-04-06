Гандбольный ЦСКА выпустил красочный ролик перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Бухареста»

Гандболистки ЦСКА 11 апреля проведут ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Бухарестом». Пресс-служба российского клуба подготовила к этому матчу красочный видеоролик.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Бухаресту» со счетом 27:32. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Москве на арене «Динамо».