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Гандбольный ЦСКА выпустил красочный ролик перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Бухареста»

21:05

Гандболистки ЦСКА 11 апреля проведут ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Бухарестом». Пресс-служба российского клуба подготовила к этому матчу красочный видеоролик.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Бухаресту» со счетом 27:32. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Москве на арене «Динамо».

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