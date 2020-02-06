Гандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды
17:59
Женский российский клуб «Ростов-Дон» не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапешт в связи с отменой рейса из-за непогоды, сообщает официальный сайт команды.
???— ГК Ростов-Дон (@rostovhandball) February 6, 2020
Из-за непогоды «Ростов-Дон» не смог вовремя вылететь в Венгриюhttps://t.co/CqZOKnPN0o pic.twitter.com/ulUitPslJM
«Ростов-Дон» должен 8 февраля сыграть венгерским «Ференцварошем» в матче седьмого тура группового этапа турнира. Теперь спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы I, набрав в шести матчах семь очков.
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