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Гандболистки клуба «Ростов-Дон» не смогли вылететь на матч Лиги чемпионов из-за непогоды

17:59
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Женский российский клуб «Ростов-Дон» не вылетел на матч Лиги чемпионов в Будапешт в связи с отменой рейса из-за непогоды, сообщает официальный сайт команды.

«Ростов-Дон» должен 8 февраля сыграть венгерским «Ференцварошем» в матче седьмого тура группового этапа турнира. Теперь спортсменки вылетят в Москву в ночь на 7 февраля, откуда отправятся в Будапешт.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице группы I, набрав в шести матчах семь очков.

Дополнительная информация:

https://www.rostovhandball.ru/?dialog=news-details&id=62153

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