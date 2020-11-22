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ЕГФ снова перенесла матч ЦСКА против «Подравки» в Лиге чемпионов

14:46
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Матч Лиги чемпионов с участием «Подравки» и ЦСКА, который должен был состояться в хорватской Копривнице, перенесен на более поздний срок. Причина — выявленный случай коронавируса в стане хорватского клуба, сообщает сайт ЦСКА.

Во время предматчевого технического совещания хорватский клуб уведомил красно-синих о том, что накануне вечером у одного из игроков «Подравки» была диагностирована повышенная температура и явные синдромы заболевания. После прохождения утреннего экспресс-теста опасения подтвердились. Министерство здравоохранения Хорватии вынесло вердикт, не позволяющий провести поединок с участием «Подравки» и ЦСКА. Все остальные члены хорватской команды отправляются на двухнедельный карантин, начиная с сегодняшнего дня.

Таким образом, российский клуб уже во второй раз по ходу этого розыгрыша Лиги чемпионов сталкивается с ситуацией, когда матч с его участием переносится из-за коронавируса. Ранее по этой причине не состоялся домашний матч ЦСКА с той же «Подравкой», которая даже не добралась до Москвы.

Дополнительная информация:

https://whccska.ru/news/match-protiv-podravki-ne-sostoitsja/

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