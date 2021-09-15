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ЕГФ перенесла матч женской гандбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Мецем»

10:10
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Европейская федерация гандбола (ЕГФ) вынесла решение по матчу первого тура женской Лиги чемпионов «Мец» — ЦСКА, который должен был состоятся 12 сентября во Франции.

«После внутренней оценки ситуации Европейская федерация гандбола, проконсультировавшись с департаментом маркетинга, приняла решение перенести игру «Мец» — ЦСКА на более поздний срок.

Важно отметить, что это решение принято для того, чтобы определить победителя матча на площадке и избежать присуждения технического поражения одной из команд. Таким был подход ЕГФ в прошлом сезоне, и таким он останется сейчас, особенно на ранней стадии турнира», — цитирует сообщение ЕГФ официальный сайт ЦСКА.

Напомним, «Мец» вовремя не обратился в соответствующие инстанции, чтобы обеспечить отмену десятидневного карантина для ЦСКА. Российский клуб не смог забронировать чартерный рейс из-за позднего получения разрешения на въезд во Францию.

Дополнительная информация:

https://whccska.ru/news/match-mec-cska-perenesen-na-bolee-pozdnjuju-datu/

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Александр Кравченко все материалы автора

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