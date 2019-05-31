Дибиров признан лучшим левым крайним Лиги чемпионов

Россиянин Тимур Дибиров из македонского "Вардара" признан болельщиками лучшим левым крайним Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В этом сезоне символическая сборная турнира была определена по итогам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Номинанты на звание лучших игроков стали известны после мнения тренеров, лиц Лиги чемпионов и журналистов.

Символическая сборная Лиги чемпионов выглядит следующим образом.

Вратарь – Деян Милославлев ("Вардар"), левый крайний – Тимур Дибиров ("Вардар"), левый полусредний – Миккел Хансен ("Пари Сен-Жермен"), разыгрывающий – Кантен Маэ ("Веспрем"), правый полусредний – Дайнис Криштопанс ("Вардар"), линейный – Хулен Агинагальде ("Виве Кельце"), правый крайний – Иван Чупич ("Вардар"), защитник – Блаж Благотиншек ("Веспрем), молодой игрок – Людовик Фабрегас ("Барселона"), тренер – Роберто Гарсия Паррондо ("Вардар").

В полуфинале Лиги чемпионов "Вардар" встретится с "Барселоной", встреча пройдет пройдет 1 июня. Финал и матч за третье место состоятся 2 июня.