Дибиров признан лучшим левым крайним Лиги чемпионов

Россиянин Тимур Дибиров из македонского "Вардара" признан болельщиками лучшим левым крайним Лиги чемпионов сезона-2018/19.
В этом сезоне символическая сборная турнира была определена по итогам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Номинанты на звание лучших игроков стали известны после мнения тренеров, лиц Лиги чемпионов и журналистов.
Символическая сборная Лиги чемпионов выглядит следующим образом.
Вратарь – Деян Милославлев ("Вардар"), левый крайний – Тимур Дибиров ("Вардар"), левый полусредний – Миккел Хансен ("Пари Сен-Жермен"), разыгрывающий – Кантен Маэ ("Веспрем"), правый полусредний – Дайнис Криштопанс ("Вардар"), линейный – Хулен Агинагальде ("Виве Кельце"), правый крайний – Иван Чупич ("Вардар"), защитник – Блаж Благотиншек ("Веспрем), молодой игрок – Людовик Фабрегас ("Барселона"), тренер – Роберто Гарсия Паррондо ("Вардар").
В полуфинале Лиги чемпионов "Вардар" встретится с "Барселоной", встреча пройдет пройдет 1 июня. Финал и матч за третье место состоятся 2 июня.
Тимур Дибиров – лучший левый крайний @ehfcl !🔥— Гандбол России (@rushandball) 31 мая 2019 г.
Уже в эти выходные Дибиров вместе с @HCVardar вновь сыграет в «Финале четырех» Лиги Чемпионов! 🏆https://t.co/AscL2NXmxR pic.twitter.com/NF8pYHzFKe