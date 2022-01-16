ЦСКА уступил дома «Кристиансанду» в матче Лиги чемпионов

В рамках десятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов ЦСКА на домашней площадке уступил «Кристиансанду». Россиянки проиграли со счетом — 28:32.

В составе москвичек по семейным обстоятельствам отсутствовала одна из лидеров команды, левая полусредняя Елена Михайличенко.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

Крим Меркатор (Словения) — Оденсе (Дания) — 19:24 (5:15)

ЦСКА (Россия) — Кристианстад (Швеция) — 28:32 (13:16)