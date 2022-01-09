ЦСКА сыграл вничью с «Оденсе» в матче Лиги чемпионов по гандболу
19:40
Состоялись заключительные матчи 9-го тура женской Лиги чемпионов по гандболу. Московский ЦСКА в упорном поединке сыграл вничью в гостях с датским «Оденсе» — 27:27.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Подравка (Хорватия) — Боруссия Д (Германия) — 24:32 (10:17)
Первый групповой турнир. Группа B
Севехоф (Швеция) — Кристианстад (Швеция) — 23:42 (15:11)
Оденсе (Дания) — ЦСКА (Россия) — 27:27 (12:12)
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю