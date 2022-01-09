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ЦСКА сыграл вничью с «Оденсе» в матче Лиги чемпионов по гандболу

19:40

Состоялись заключительные матчи 9-го тура женской Лиги чемпионов по гандболу. Московский ЦСКА в упорном поединке сыграл вничью в гостях с датским «Оденсе» — 27:27.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Подравка (Хорватия) — Боруссия Д (Германия) — 24:32 (10:17)

Первый групповой турнир. Группа B

Севехоф (Швеция) — Кристианстад (Швеция) — 23:42 (15:11)

Оденсе (Дания) — ЦСКА (Россия) — 27:27 (12:12)

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Иван Шитик все материалы автора
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