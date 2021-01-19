ЦСКА сыграет с «Монпелье» и «Алингсосом» в Москве

Стали известны даты проведения перенесенных матчей с участием московских армейцев в рамках гандбольной Лиги Европы. ЦСКА проведет по два матча с французским «Монпелье» (9 и 10 февраля) и шведским «Алингсосом» (16 и 17 февраля) в Москве.

— Из-за коронавируса и связанных с ним ограничений наша команда столкнулась с неприятной ситуацией: на самом старте группового этапа Европейской лиги нам пришлось перенести сразу две встречи. Европейская федерация гандбола старается соблюдать спортивный принцип во всех своих соревнованиях, — рассказал спортивный директор ЦСКА Леонид Воронин. — Хорошо, что получилось договориться с представителями «Монпелье» и «Алингсоса», чтобы сыграть все матчи в Москве. Наша команда уже во всю готовится к насыщенному февралю. Тренерский штаб делает все возможное, чтобы у гандболистов хватило сил провести все игры на хорошем уровне. Как раз к этим матчам должны полностью восстановиться Александр Деревень и Михаил Виноградов, что позволит распределять нагрузку на гандболистов более равномерно.

Первый матч ЦСКА в 2021 году запланирован на 4 февраля. Армейцы примут «СГАУ-Саратов» на своей площадке в рамках чемпионата России. (Александр Акимов)