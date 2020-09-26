ЦСКА обыграл румынский клуб в матче женской Лиги чемпионов

Гандболистки московского ЦСКА одержали победу над румынским клубом «Рымнику-Вылча» со счетом 30:20 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В турнирной таблице группы ЦСКА с пятью очками занимает первое место, «Рымнику-Вылча», не набрав очков, идет восьмой.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

ЦСКА (Россия) — Рымнику-Вылча (Румыния) — 30:20 (14:11)