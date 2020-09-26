ЦСКА обыграл румынский клуб в матче женской Лиги чемпионов
20:37
Гандболистки московского ЦСКА одержали победу над румынским клубом «Рымнику-Вылча» со счетом 30:20 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
В турнирной таблице группы ЦСКА с пятью очками занимает первое место, «Рымнику-Вылча», не набрав очков, идет восьмой.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа B
ЦСКА (Россия) — Рымнику-Вылча (Румыния) — 30:20 (14:11)
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