ЦСКА обыграл «Подравку» и возглавил таблицу женской Лиги чемпионов по гандболу

ЦСКА победил «Подравку» в матче группового турнира Лиги чемпионов по гандболу среди женщин — 36:20. Армейская команда возглавила таблицу группы B с 10 победами, 1 ничьей и 1 поражением в 12 играх.

Лига чемпионов

Женщины

Первый групповой турнир

Группа B

«Подравка» (Хорватия) — ЦСКА (Россия) — 20:36