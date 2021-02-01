ЦСКА обыграл «Подравку» и возглавил таблицу женской Лиги чемпионов по гандболу
20:40
ЦСКА победил «Подравку» в матче группового турнира Лиги чемпионов по гандболу среди женщин — 36:20. Армейская команда возглавила таблицу группы B с 10 победами, 1 ничьей и 1 поражением в 12 играх.
Лига чемпионов
Женщины
Первый групповой турнир
Группа B
«Подравка» (Хорватия) — ЦСКА (Россия) — 20:36
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/handball/L/women/champions/2020-2021/
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