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ЦСКА на выезде уступил французскому «Ниму» в первом матче Европейской лиги

21:26

Во вторник, 21 сентября, прошел стартовый матч противостояния второго квалификационного раунда Европейской лиги между «Нимом» и ЦСКА.

Французский клуб на домашней площадке уверенно обыграл оппонента — 36:29.

Ответная встреча пройдет в Москве в следующий вторник, 28 сентября.

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Иван Шитик все материалы автора

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