ЦСКА на выезде уступил французскому «Ниму» в первом матче Европейской лиги
21:26
Во вторник, 21 сентября, прошел стартовый матч противостояния второго квалификационного раунда Европейской лиги между «Нимом» и ЦСКА.
Французский клуб на домашней площадке уверенно обыграл оппонента — 36:29.
Ответная встреча пройдет в Москве в следующий вторник, 28 сентября.
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