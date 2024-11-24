«Он не хотел ехать в ЦСКА, но все решил лучший друг Брежнева». 10 лет без Виктора Тихонова

24 ноября исполняется десять лет со дня смерти самого титулованного тренера в истории отечественного хоккея.

Нерон IV

Прошло всего 10 лет, как не стало Виктора Васильевича Тихонова. В воскресенье стянут занавесочку с памятной доски на доме, где прожил последние годы великий тренер. Большая Грузинская, 39 — теперь этот дом официально в списке самых значимых для города.

Порой кажется, что эпоха Тихонова — позапрошлый век. Сколько всего прошло!

Но вдруг вспоминаю, как выходил вечером из нашей старой редакции возле Тишинской площади — и встречал вдруг Виктора Васильевича, выгуливающего пуделька. Узнавал не я один, оглядывались на Виктора Васильевича многие. Кто-то принимал за Тихонова Вячеслава, кто-то за космонавта. Сам смеялся, рассказывая: «Подходят, спрашивают: «Как там?» — и на небо указывают. Отвечаю: «Я туда не тороплюсь...»

... Все пудельки в его семье звались Неронами, менялась лишь цифра — дошло, кажется, до Нерона Четвертого. Похожи они были на физиономию словно родные братья. Так что немудрено было перепутать Четвертого со Вторым.

Да и Виктор Васильевич не слишком менялся. Что позволяло надеяться — он будет жить вечно. Как же мы — и без Тихонова? Мне кажется, это было вчера — столько выпуклы воспоминания. Так хорошо я помню его голос.

Последняя встреча

Я вспоминаю, как Виктор Васильевич подъезжал к служебному ходу старого армейского дворца на черном «Мерседесе». Это тоже воспоминание необычайно живое — помню не только рукопожатие Тихонова (не вполне осознающего, кто я такой), не только цепкий взгляд.

Помню озноб того дня — дожидался с полчаса кого-то у двух автобусов ЦСКА. Мы перебросили парой слов с Виктором Васильевичем. Стоило запомнить этот день хотя бы потому, что это была последняя встреча.

Сегодня мне не хочется вдумываться, что и дворца-то давно нет, и серебристых елей, которые сажал Василий Сталин, тоже. Все это даже не в прошлом — а позапрошлом. Но я закрываю глаза — и переживаю кусочек этого дня заново.

Этот день переплетается с другим, летним. Когда одновременно с Виктором Васильевичем загружался в вагон до Риги — с радостным удивлением подмечая, что все проводницы его знают, радуются встрече. Да и он всех знает. Так же, как меня — не по имени, но в лицо. Занимал с Нероном купе СВ.

По Риге, сладкому городу, Виктор Васильевич мог водить экскурсии. Не повторяясь в рассказах о прошлом.

Фото архив «СЭ»

Юмористические истории

Десять лет назад Виктор Васильевич занял достойнейшей место на главной алее Ваганьковского кладбища — вдали от сына Васеньки, которого любил безмерно. Если б не трагическая кончина Василия Викторовича — быть может, старший Тихонов жил бы до сих пор. Но та история с падением из окна лишила жизни сразу двух Тихоновых. Виктор Васильевич с того момента растерял смысл держаться дальше. Отыскивать силы на новый и новый день. К чему?

Василий в дальнем углу того же Ваганьковского кладбища. Там все ухожено — даже не представляю, кто так следит. Мама совсем старенькая, сын Витя в Штатах.

Порой мне кажется, что Виктор Васильевич жив и при делах — столь четко расчерчен хоккейный мир сегодняшнего дня на друзей и недругов. Друзья говорят о Тихонове негромко — но нежно. Их почти не слышно. Но я точно знаю, что друзей много.

Недруги в воспоминаниях яснее, остроумнее. Подкрепляют свою ненависть юмористическими историями. Голоса их звучат куда громче. Их рассказы действительно забавны.

Отец Хомутова

Мы как-то сидели с Виктором Васильевичем в крохотном кабинете того самого старого дворца ЦСКА, на первом этаже. Если Тихонов был на месте — дверь была полуоткрыта всегда. Словно приглашая любого.

Вспомнили одного из тех хоккеистов, который к Тихонову скверного отношения не скрывал.

Виктор Васильевич усмехался, вспоминая, как делал из него большого игрока. Да это ладно — еще и отмазывал от уголовного дела. Подключив все свои связи в ведомстве товарища Андропова. Спасал не человека, а необходимого ЦСКА и сборной хоккеиста — но разве это что-то меняет?

Иногда я думаю: может, это нормально, что хоккеисты ненавидят того тренера, который гонял их, выжимая все соки? Думаете, сильно любили Тарасова? Умирающий Иван Трегубов завещал — чтоб Тарасов не появлялся на его похоронах. Уже закончивший Евгений Мишаков, завидев Тарасова на аллейке ЦСКА, начал срывать с себя все золото — цепочку, перстень. Сунул в руку случайному человеку, оказавшемуся рядом. Лишь бы Тарасов не увидел, не изругал. Этот огромный человек, Евгений Дмитриевич, дравшийся на льду одновременно с несколькими соперниками, был пропитан страхом.

Наверное, иначе и нельзя было. Либо боятся — либо команды нет.

Не знаю, прав ли бы Виктор Васильевич в своей жесткости. Знаю другое — не было бы дисциплины, вылетел бы из ЦСКА Тихонов через год-другой. Думаю, и до Лейк-Плэсида не дотянул бы. Как вылетел всепрощающий, великодушный, чудесный Константин Локтев, которого все любили.

То поколение не любивших Тихонова козыряло историей: «Ты знаешь, как Виктор Васильевич не отпустил Хомутова к умирающему отцу? Сказал — «чем ты ему поможешь? Ты что, доктор?»

Мне хотелось однажды расспросить самого Хомутова обо всем этом — и я дождался своего часа. Хомутов приехал тренировать ХК МВД. Помню, явился к нему с заслуженным корреспондентом Леонидом Рейзером в какой-то пансионат, сидели в полутемной комнатушке. Спросил и про ту историю.

Хомутов грустно усмехнулся:

— Отец умер в 84-м. Переболел, на льду работал с детьми. После тренировки стал снимать коньки в старом ярославском дворце, нагнулся — и получил обширный инфаркт. Отвезли в больницу в тяжелом состоянии, родственники мне позвонили, рассказали... И я помчался из Москвы к нему, в ярославскую реанимацию.

— Виктор Васильевич как отреагировал?

— Чем, говорит, ты ему сейчас поможешь? Но я собрался — и уехал, никого больше не спрашивая. Потом отцу стало получше, сам меня выпроводил в Москву. Нам как раз со Свердловском играть предстояло. А через два дня умер.

Виктор Тихонов и Владимир Юрзинов. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Витюша

Для кого-то Виктор Васильевич Тихонов — «Витюша». Такие люди еще живые. Владимир Юрзинов меня когда-то поразил нежностью интонаций, стоило вспомнить его старого товарища по хоккею.

Прошло почти 20 лет с того разговора. Я отыскиваю в компьютере давнее интервью. Читаю про себя по ролям, разными голосами — собственным и юрзиновским:

— Была у вас мечта — поехать с Тихоновым в НХЛ. До сих пор уверены, что что-то выиграли бы?

— Да вы понимаете, я вот это — «выиграли», не совсем понимаю... Охладел к этому.

— Но пошло бы?

— Вот в этом я уверен! Во всяком случае, это было бы ново. Ново для всего мирового хоккея. А как получилось бы — этого никто не знает... Хотя — почему не знаю? Я знаю! Сколько я уже работал с теми же методами и направлениями — и получалось же! Так почему у нас в Штатах не получилось бы? Если получилось в Финляндии — чем отличается Америка? Знания и опыт у нас были колоссальные...

— Виктор Васильевич не решился?

— (После паузы) Да. Я думаю, да. Не то, что Витюша «не решился» — эта идея его в этот момент не настолько увлекла, понимаете?

— А вас?

— У меня к тому моменту уже был опыт работы за рубежом.

— В тот момент для хоккеистов наших НХЛ была мечтой. А для вас — нет?

— Я просто думал, что мы могли сделать много нового и интересного. Ориентируясь на наших ребят. Была мечта — и хорошо хоть, что была...

— Все тяжелое, что пишется про Виктора Васильевича, воспринимаете болезненно?

— Я устал удивляться — разве про Боумена такое напишут? Только мы себе позволяем! Я считаю, что это дурной тон нашего времени. Пройдет время, все это схлынет — останутся только победы. Будут совсем другие воспоминания о той сборной, в которой столько лет работал Виктор и я. А пишут... Кто пишет? Лучше подумайте, сколько людей живут воспоминаниями о той команде!

Прошло несколько лет — мы с тем же Юрзиновым встречалось уже для «Разговора по пятницам». Снова услышали то же — «Витюша»...

— С Витюшей мы встретились уже в московском «Динамо», — рассказывал Владимир Владимирович. — Я туда пришел в 17 лет, а в 21 стал капитаном. Хоть все вокруг были старше меня.

— К какому разговору с Тарасовым часто возвращаетесь памятью?

— Он не уставал повторять: «Володя, обязательно подготовь звездного игрока. Тогда останешься в истории». Золотые слова. А в начале 90-х мы с Витюшей ушли из сборной. Федерация выбирала нового тренера, на заседание пригласили и Тарасова. Мне он потом сказал: «Хотел тебя предложить главным. Но ведь знаю, что ты в помощники сразу возьмешь Тихонова! Поэтому промолчал».

— В НХЛ вас приглашали?

— Меня одного — нет. Был вариант поработать там вместе с Тихоновым. Говорил ему: «Давай попробуем. Что ты здесь сидишь?» Но не сложилось.

— Тихонов сказал, что от отъезда в Америку его удержала любовь к отчизне. А нам кажется — страх перемен. Как думаете вы?

— Давайте будем верить Тихонову.

— Тихонов перед сном непременно клал на тумбочку у кровати блокнот. А вы?

— До такого не доходило. У Витюши блокноты, а у меня — тетради. Ох, сколько же их скопилось! Я же и во время матча все записывал. Помню, в чешской газете заметку про меня озаглавили: «Чаровний записник».

— Ваш сын, тоже тренер, проявил интерес к этим тетрадям?

— Да выкинуть их давно пора! Никому они уже не нужны...

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Аквариум с карамельками

Кстати, про блокноты. Однажды имел счастье заглянуть в блокнот Виктора Васильевича. 1980-й год. Описывает тесты в ЦСКА — где у всех ветеранов показатели лучше, чем у молодых. Что-то невероятное, необъяснимое.

Быть может, поэтому Виктор Васильевич никому эти записи не показывал — не в силах был сам объяснить некоторые вещи. Так к чему плодить домыслы?

Помню, как озирались мы с Сашей Кружковым в кабинете Виктора Васильевича. Растерянно жевали карамельки, которых у Тихонова на столе — целая ваза. Больше похожая на аквариум.

На каждой полочке поблескивала медаль. Если не медаль, то значок. Предположили — здесь не самая значимая часть собрания.

Конечно же, угадали.

— Все самое ценное — дома. Целый шкаф.

У нас было выписано на листочек — у пары Белоусова — Протопопов за жизнь скопилось 22 килограмма медалей.

Старенький Виктор Васильевич отреагировал тотчас — и мы поняли, что у него, великого аккуратиста, все под контролем. Даже вот такие мелочи. Легко представили, как вдруг, просветлев от идеи, складывает их все в хозяйственную сумку. Взвешивает на странном крюке, который есть в любом доме. «Безмен», правильно?

В самый важный момент сумка рвется под напором благородного металла — но все ж цифра зафиксирована внимательным оком полковника Тихонова.

А вот сейчас перед нами поднял со значением палец:

— У меня 30!

Мы смотрели на него с нежностью. Величайшим почтением. Его любезность, пододвинутый ближе аквариум с конфетками не позволяли замылить, заиграть собственное «ах».

Ах, какой же человек напротив нас. Верили и не верили.

Нам казалось, его тянет на лед. Пожалуй, мы были даже уверены. Виктор Васильевич сделал вид, что все не так.

— Нет. Не тянет. Времена-то сейчас другие. Тарасов незадолго до смерти возился с пацанами пяти-шести лет. Говорит одному: «Ты будешь играть в ЦСКА!» А тот глазами хлопает: «Я о «Торонто» мечтаю». Тарасов чуть на пол не сел.

— Не лукавите, Виктор Васильевич? Действительно, не тянет?

— Нет. На меня здорово повлиял разговор с Евгением Гинером, моим другом. «Хватит, — говорит, — думать об очках, голах, секундах. Поживи для себя. Ищи преемника». Незадолго до этого у него тренер умер, Садырин. Сразу после той беседы я стал перебирать варианты. Сначала отпала кандидатура Касатонова, потом еще одного молодого тренера. Тот согласился было, но передумал. Сказал — не могу свою команду бросать. Я его не понял, если честно. Говорю: «Милый мой, ты ж профессионал...» И вдруг в кабинете Гущина у меня озарение. Наберите-ка, прошу, Швейцарию. Так в ЦСКА появился нынешний тренер. Который и на роль помощника был готов приехать с огромным удовольствием, а когда узнал, что главным зовут, — обомлел!

Речь шла о Вячеславе Быкове. Тогда еще молодом тренере. А сейчас опытном. Возможно, даже закончившем.

Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Стариковские слезы

Кто был на похоронах Василия Тихонова, тот помнит ужас, творившийся с Тихоновым-старшим. Бессильные стариковские слезы. Никто не решался задерживаться надолго возле Тихонова со словами утешения. Ясно было — не услышит.

Прошло время — убедили мы дать интервью одного из самых влиятельных людей нашего хоккея 80-х Бориса Шагаса. Услышали совсем неожиданную деталь — оказывается, Виктор Васильевич категорически не желал перебираться из Риги в Москву. Ни ЦСКА, ни сборная нужны ему не были. Вел себя как тот самый молодой тренер, которого десятилетия спустя попрекнет за отказ принимать ЦСКА: «Милый ты мой, ты ж профессионал...»

Я перечитываю те кусочки из интервью — и снова в моих ушах интонация Тихонова, Шагаса. Ощущение, что прикасаюсь к чему-то грандиозному. Перечитайте и вы:

— Жил Виктор Васильевич на Тишинке, рядом с нашей старой редакцией. Часто его там встречали с пудельком.

— С Нероном-то? Да... Прежде была двухкомнатная квартира на улице Горького, в сталинском доме. Получил, когда еще за ВВС играл. А вернули его из Риги, надо улучшать условия. Одну квартиру показывают — не нравится. Другая тоже.

— Привередливый?

— Да нет, я бы не сказал. Не его черта. Совершенно не меркантильный. Но вот не нравится — и все. Много квартир пересмотрели, пока на этой не остановились: «То, что нужно!» А рижскую переписали на Василия, сына.

— Кто сейчас там живет?

— Не знаю. Супруга Васи за границей... Вообще-то Виктору Васильевичу не хотелось из Риги уезжать. Там его опекал большой человек, условия создал шикарные. Все схвачено. Татьяна Васильевна и сын тоже устроены.

— Это кто ж опекал?

— Министр внутренних дел, генерал. Потом с женой развелся — с должности мгновенно сняли. Мощной поддержки у Тихонова не стало. Хотя продолжал помогать первый секретарь латвийского ЦК.

— От московских генералов отбить не смог?

— Если генералу Соболеву еще можно было противостоять, то маршалу Устинову — никак. Тот лучший друг Брежнева!

— Сам Устинов вмешался?

— В том-то и дело. Виктор Васильевич отправился к Андропову искать защиты. Я, говорит, хочу работать в Риге и со сборной. Помогите остаться там. Но Андропов-то не глупый человек. Если министр обороны с Брежневым в обнимку ходит, все вопросы решили — что ему лезть в эти дела?

— Трезво.

— А смягчил Тихонова Сыч. Дальше во всем помогал. В итоге перевели в Москву, «майора» ему пробили. Дослужился до полковника.

— В форме его видели?

— Ни разу! Была ли она вообще?

— Думаете, была?

— Может, где-то висела. На приемы же надо ходить. Однажды спрашиваю: «Где у тебя папаха-то?» Оказалось, ему даже папаху не дали!

— Смех и грех.

— А вы его представляете в папахе?

Виктор Тихонов и Алексей Касатонов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— С трудом. Когда-то Алексей Касатонов рассказывал — в госпитале у умирающего Тихонова условия были не очень.

— Да что он сочиняет? Отличные были условия. Лучше и не сделаешь. А с каким уважением к Тихонову относились! Сильно его подкосила гибель Васи, сына. Знаете, как он погиб?

— В общих чертах.

— Поселился на Новом Арбате. Собирал всякие ружья, и не только старинные. Он человек состоятельный, много чего было в квартире. Вдруг начали реставрировать дом — затянули пленкой, леса поставили... Так по этим лесам умудрились к Васе в окно влезть! Но, видимо, испугались сигнализации, быстро ушли. Не успели вычистить. Василий все боялся, что будет продолжение. А он же с командой работает, постоянно в разъездах. Чтоб перестраховаться, строительную сетку надумал срезать. Причем, трезвый был. Наверное, оступился. Упал с четвертого этажа, нашли уже мертвым.

— Виктор Васильевич переживал жутко.

— Ой, как плакал... Васю обожал, помогал ему во всем. Единственный сын! Татьяна Васильевна еще как-то держалась, она женщина суровая. А на Виктора страшно было смотреть.

— На глазах сдавал?

— Да. Положили в больницу. В какой-то момент вроде на поправку пошел, уж выписывать собирались. Вдруг резкое ухудшение, реанимация, и все. Похоронили на Ваганьковском, на центральной аллее. Памятник чудесный — в виде стелы из двух хоккейных клюшек, перед ними портрет Тихонова на фоне российского флага, внизу шайба из гранита. Могила Васи тоже на Ваганьково...