«Динамо» едва не погибло в полном составе. Бомбу нашли в мусорном контейнере — разнесла бы нас всех и половину дворца»

Обозреватель «СЭ» — о новом главном тренере хоккейного «Сочи» Сергее Светлове .

Последний вагон

Мне ужас как досадно за Андрея Назарова, уволенного из главных тренеров «Сочи». Не знаю, какой Назаров у вас, читающих, но я-то знаю его замечательным парнем. Своеобразным — но в этом и прелесть!

Но оцениваю и ход сочинского начальства — если кто и способен встряхнуть буксующую команду, то это Светлов. Когда-то этот фокус прошел в «Атланте». Уж не вспомню, кого он менял, но команда была тяжелая. О плей-офф к концу зимы если кто и задумывался вслух — то с нервным смешком. В правительстве Московской области как раз озадачиваться начали, нужна ли бюджету столь дорогая забава, как профессиональный хоккей — а если еще и не добираться до самого интересного...

Тут-то и появился Светлов. Первым делом дал добро на продажу, если память не изменяет, Жердева. Что было делом вторым и третьим — не знаю. Но угрюмая, прибитая сериями поражений команда вдруг встряхнулась. Повеселела, расцвела. Отчаянно начала цепляться за каждую шайбу — запрыгнув на ходу в тот самый «последний вагон»...

Корреспонденты заскрипели перьями. Полупустой обычно мытищинский пресс-центр с видом на лед стал вдруг заполняться — и надо было уж приходить за час до матча, чтоб занять местечко. Манил нас не лоток с пирогами из добрых рук пресс-атташе Гены Набатова, нет! Хоккей!

Все это выглядело умопомрачительно, что и говорить.

Свидетель Борщевский

Вскоре мы с коллегой Кружковым сидели в каморке у Сергея Светлова, славного хоккеиста сборной СССР. Тот выглядел именинником, поправляя воротник белой маечки. Хоть вылетел «Атлант» из того плей-офф в первом же раунде.

С икон глядели на нас строгими глазами Сергий Радонежский и Николай Угодник.

Мы предположили — без божьей помощи в истории с воскресшим «Атлантом» не обошлось. Светлов такой версии не противился — рассказав, что в церковь ходил еще при cоветской власти. Тайком, понятное дело — все ж был Сергей Александрович в московском «Динамо» комсоргом. Кандидатом в члены КПСС. Ну и капитаном погранвойск.

— Даже венчался еще при социализме — тоже тайно!

В деревушке под Москвой отыскался знакомый священник. Тот и обвенчал. А другой прекрасный хоккеист, Николай Борщевский, стал свидетелем.

Светлов усмехался воспоминаниям — что прошедшего сезона, что вот таким, давним.

Мы вспоминали вслух какой-то матч — и Светлова точно пружина подбрасывала из кресла.

Подскакивал к макету и, горячась, двигал фишечку:

— Касатонов сместился во-о-т сюда... Ну и бросил! А Мышкин был вот здесь. Дернулся — но уж поздно.

Замолкал на секунду — чтоб набрать воздуха в могучие легкие бывшего хоккеиста. Ну и выпалить звонко-звонко:

— Эта шайба и решила судьбу чемпионства!

— Эх! — не выдерживал впечатлительный корреспондент Кружков. — Эх!

Исполнял судорожное движение всем телом — как Агнесса Ивановна в фильме «Курьер». Вот именно так в его представлении дергался за шайбой, решившей судьбу чемпионства, Мышкин. Но не достал.

Днем раньше, подумал я, эта самая фишка в тренерских руках была хоккеистом Рукавишниковым. Или Максимом Майоровым. А теперь вот — Касатоновым.

Жердев и Озолиньш

Светлов нам понравился. Мы ему, возможно, тоже.

Годы спустя столкнемся в «Русском доме» на Олимпиаде в Пхенчхане. Сергей Александрович, разглядев в полумраке мое лицо, что-то вспомнил. Даже приобнял. Окончательно к себе расположив.

Вот поэтому сегодня нет у меня досады на клуб «Сочи», выгнавший моего доброго товарища Назарова.

Взяли-то хорошего человека. Так поболеем за него. Вот выйдет в плей-офф с «Сочи» — глядишь, еще что-нибудь припомнит из легендарного прошлого. Двигая пальцем фишечку по магнитной доске.

Я вспоминаю то интервью — он же чудесно объяснил, как вытаскивать тонущие команды. Как и зачем убирать лидеров, которые не тянут.

Может, снова сработает.

— Почему без Жердева команда заиграла интереснее? Это тонкий момент! Вопрос поиска сочетаний. В пятерке должны быть разноплановые игроки, которые друг друга дополняют. Для Жердева у меня не было подходящих партнеров. Не получалось создать условия, чтоб Коля проявил себя как лидер. Дело шло к концу регулярки, клуб решил поправить финансовое положение. После ухода Жердева молодые ребята почувствовали: кто нам теперь поможет? Все, только сами! И пошла игра! До этого не было ни коллектива, ни сплоченности...

Лидером того «Атланта» стал внезапно 40-летний Сандис Озолиньш. Откуда только силы взялись.

Сергей Светлов - тренер "Атланта". Фото Федор Успенский, "СЭ" Фото Федор Успенский, "СЭ"

1:11 от ЦСКА

Светлов прошел такую школу у великих тренеров, что для всякой странной ситуации достаточно отыскать тетради из тех лет. Если записывал, конечно. В них и будет ответ.

Там все есть на тему, как встряхивать хоккеистов. Как подводить к главным матчам.

Как не повторять ошибок, Светлов знает безо всяких тетрадей — с московским «Динамо» так и не стал чемпионом. Хотя в 1985-м был не просто близок — многие динамовцы уж примерили мысленно самую главную медаль. По игре были сильнее ЦСКА. Как мне, малышу, казалось.

— Сезон был потрясающий! — восклицает Светлов.

— Не хватило же малости? — полагаясь на память, расспрашивал я.

Оказалось, «малость» — это победа над ЦСКА. Мне думалось, все было менее драматично. Но Светлов рассказал — и я вздрогнул.

— Перед матчем с ЦСКА были травмированы ключевые игроки — Толя Семенов, Юра Леонов. До конца пара минут, ведем 2:1. Выложились так, что продохнуть не в силах. Лишь бы дотерпеть. До сих пор перед глазами точка вбрасывания. Касатонов швыряет в сторону ворот с неудобной руки — и шайба планирует за спину Мышкину! 2:2! Не знаю, что с Володей случилось. Напишите — «не выручил». А через день ЦСКА нас просто раздавил — 11:1...

Сергей Светлов - хоккеист московского "Динамо". shvsm-penza.ru

«Злая собака»

Помню, молчал Светлов, заново переживая тот провал. Молчали мы с Кружковым, раздавленные подробностями.

Наконец, выдохнув, робко вывернули на другую тему. Не такую кровоточащую.

— Какие словечки Юрзинова-старшего помнятся? — спросили.

Незадолго до этого разговаривали с Владимиром Владимировичем — и в нашей памяти сидел десяток такие «словечек». Которые теперь навсегда с нами.

— «Вилы в бок с колом сзади! — охотно встряхнулся Светлов. — «В борт по соплям, на резиночке на пятачок», «Злая собака»...

— Что такое «Злая собака»? — заинтересовались мы. Зная, что именно эта затея стала любимым упражнением другого большого тренера, Петра Воробьева.

— Это упражнение обычно на предсезонке дают. Один игрок владеет шайбой, другой пытается ее отобрать, сзади придерживая за трусы. Надо устоять на ногах, а на них при таком раскладе выпадает двойная нагрузка.

— Чем Юрий Моисеев удивлял?

— Тоже большой выдумщик. У него мы и на льду в футбол играли, и на земле — с партнером на плечах. Кроссы бегали с рюкзаками, набитыми песком. Лямки не выдерживали, обрывались от тяжести. В Новогорске заставлял кувыркаться на асфальте. Еще вывозил иногда команду на Северный речной вокзал, где сгружали тонны песка.

— Зачем?

— Опять сажаешь на плечи партнера — и пилишь в гору. Представьте — сам проваливаешься в песок по колено, да еще на тебе девяносто кило!

— Вы с кем в паре работали?

— С Толей Семеновым. Вес у нас одинаковый, так что терпимо. Баллоны на тренировках у Юрия Ивановича были регулярно. Но однажды летом он решил усложнить задачу. Уложили на них блины от штанги — и побежали по корту! На льду-то баллоны катятся, а тут их вообще от земли не оторвать! Ничего, таскали по 400 метров...

Сергей Светлов. ХК "Сочи"

Как президент «чистил» казино

Андрею Назарову начальство «Сочи» дало достаточно шансов выправить ситуацию — но... Раз уж не получилось — то не получилось.

Надеюсь, Светлов получит шансов не меньше. Общий язык с начальниками найдет. В этом городе они адекватные — что в футболе, что в хоккее.

Находил же контакт Сергей Александрович с персонажами действительно экзотическими. Вроде президента немецкого «Ратингена». Впрочем, там команда быть чуть в лучшем турнирном положении — в клубах-чемпионах общий язык отыскивается сам собой.

Рассказывал нам Светлов, посмеиваясь:

— Этот президент — невероятно богатый человек. Когда стали чемпионами, пригласил всю команду на Карибские острова. Мне уже шепнули: мол, он карточный гений, память — феноменальная. Многие европейские казино вычищал. Его уж перестали туда пускать. Но Карибы не Европа, там этот господин в черном списке не фигурировал. Вот это был концерт! Никогда не забуду!

— Что случилось?

— Заходит с женой, мы кучкуемся чуть поодаль. Наблюдаем. Прошелся по залу, оценил обстановку. Потом указывает жене на один из столов с рулеткой. «Сюда садись. Ставь на тройку». Протягивает ей стопку фишек. Шарик крутится и замирает на тройке! Затем сам идет играть в блэкджек.

— Снова успешно?

— Карты сдавали четыре раза — выиграл он трижды. Забрал деньги и удалился. Я взглянул на часы — прошло 15 минут! Из них десять он присматривался, пять — играл. Я бы не поверил, если б этого не было на моих глазах. Выиграл 25 тысяч долларов — разом отбил затраты на поездку «Ратингена»!

Сергей Светлов. Фото photo.khl.ru

Бомба в Бостоне

Светлову есть что рассказать своей новой команде — не изводя многочасовой теорией.

Вспомнит 1:11 от ЦСКА. Кто не прослезится — того добьет историей пострашнее. Был в том же 1985-м у московского «Динамо» матч, который не забудет никто из участвовавших.

Вообще-то московское «Динамо» в полном составе должно было погибнуть. Чудо, что уцелели.

— Едем в турне по Америке. Отыграли в Калгари, Питтсбурге. Добрались до Бостона. Знали — там будет сложнее всего.

— Почему?

— Активно действовала какая-то секта. Вроде бы защищали права человека. Тут приезжает московское «Динамо». Комитет госбезопасности. Нас заранее предупреждали — если игра с «Бостоном» состоится, ждите провокаций.

Самолет садится — и перед нами предстает картина из боевиков. На крыше — снайперы. Автоматы, бронежилеты. У трапа три полицейские машины. Подогнали автобус с темными стеклами. Две машины спереди, две — сзади. Еще две — по бокам. Понеслись в гостиницу. Причем куда-то за город. Каждый час меняли время выезда на тренировку. В нашем распоряжении были два этажа — в конце коридора сидел полицейский. Всю улицу контролировали военные машины. Патрули маршировали круглые сутки.

— Напрягала обстановка?

— Мы понять ничего не могли. Приехали на раскатку, так во дворец завели с заднего хода, тайком. Проверяли всех и вся, любую тележку. Огромные лбы в бронежилетах, овчарки. На матч ехали под эскортом, остальные машины прижимались к обочине. Вот тут-то мы, молодые парни, поймали кайф — как президента сопровождают!

— Не зря сопровождали?

— Возле дворца сирены, пожарные. Катят какую-то бочку. Матч мы отыграли, победили 6:4. Я забил два гола. А после в гостинице перевели выпуск новостей. Выяснилось, за полчаса до приезда «Динамо» кто-то позвонил: ищите во дворце бомбу.

— Так что?

— Нашли. Лежала в мусорном контейнере. Бомба была такая — разнесла бы нас всех, половину дворца и еще пару кварталов зацепило...