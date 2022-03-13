«Вот сейчас мы Роналдо возьмем за сто миллионов». Как Абрамович чуть не купил «Торпедо»

Обозреватель «СЭ» вспоминает подробности несостоявшейся сделки.

Если все это не выдумки и Роман Абрамович, сохранив хоть часть активов, действительно приценивается к российским клубам — ух, как интересно это будет!

Как же я рад, если первый поход в футбол не отбил у Романа Аркадьевича желание возвращаться. Тем более в футбол российский. Помню же, как смеялся покинувший «Спартак» Андрей Червиченко: «Чтоб я еще вложил свои деньги в футбол? Да никогда! Наемным менеджером поработал бы — футбол я люблю...»

А ведь Червиченко на истории со «Спартаком» заработал, вышел в плюс! Кто, вложившись раз, готов был вернуться? Федорычев, Керимов? Да не смешите. Банкир Давид Трактовенко готов был вписаться в проект с собственной спортивной газетой — но не в футбол. Иван Саввиди отводит душу, взявшись за ПАОК. Но не «Ростов», простите.

А тут вдруг — Абрамович. Здравствуйте.

Роман Абрамович. Фото Getty Images

Вайнштейн

За столько лет существования «Разговора по пятницам» мы с коллегой Кружковым целое расследование провели — как Абрамович и Мамут едва не купили московское «Торпедо». Нам до сих пор жаль, что этого не случилось. В истории была бы яркая страничка. Может, и неудачная, но яркая — однозначно.

Люди, причастные к той несостоявшейся покупке, рассказывали охотно. Каждый по-своему жалел, что все случилось как случилось.

Легендарный Александр Вайнштейн к сделке имел прямое отношение. Популярный журналист советских времен, соавтор воспоминаний Николая Старостина, в новых временах освоился с блеском. Ставил мюзиклы и фильмы. Был совладельцем «Московских новостей» золотых времен. Организовывал прощальный матч Феди Черенкова. Представлял компанию IMG в России. Получал ТЭФИ за программу «Век футбола». Ну и так далее.

Но мы-то помним, что именно Вайнштейн представлял сторону покупателей в тех переговорах о «Торпедо». До сих пор Александр Львович полон замыслов.

Ту историю вспоминал в разговоре с нами чуть отстраненно. Но — жалея.

— Футбольный клуб «Торпедо» едва не продали олигарху Мамуту при вашем непосредственном участии, — припоминали мы.

— Было такое.

— Случись эта продажа — что ждало бы «Торпедо»? Все лопнуло бы, как в «Анжи»?

— Я думал об этом... Полагаю — нет. В той сделке участвовали люди, которые решали бы некоторые вопросы коллегиально. Настрой создать суперклуб был очень серьезный!

— Купили бы Роналдо?

— Кстати, это говорилось: «Вот сейчас мы Роналдо купим за 100 миллионов...» Период становления «Торпедо» тоже прошло бы. Эти миллиардеры были болельщиками, сидели по эту сторону экрана. Вдруг оказались по ту — и начали участвовать в процессе! Но менталитет-то остался болельщицкий. Предстояло пройти через ошибки. У кого-то хорошие советники, у кого-то — плохие.

— До сих пор жалко, что все сорвалось.

— Не то слово. Но вокруг имени «Торпедо» есть какая-то магия. Поэтому думаю, что именно здесь могло получиться! Алешин совершил очень серьезную ошибку, не согласившись. Просто вовремя не понял, что ему предлагают.

— Потом-то понял, как считаете?

— Думаю, до конца — не понял. Скорее всего, до сих пор не понимает, почему все сорвалось. Готов расстаться с «Торпедо» он был на таких условиях, на которые не могли пойти Мамут с компанией. Упущенная возможность! Для того времени деньги в футбол пришли бы очень большие. Главное, появились бы люди, заинтересованные что-то создать в России. Сделать то, что Абрамович сделал в мировом футболе.

— Вы говорите, будто Абрамович совершил переворот.

— До Абрамовича никогда такие деньги в футбол не приходили. Был Берлускони, еще кто-то. Но там были суммы совершенно другого порядка. Абрамович вышел в космос! На это посмотрели арабы, американцы, китайцы — пошла цепная реакция... Они ж не идиоты! Купили Бэйла — за какое-то время на одних майках все отбили. Чистый бизнес.

— В какой момент у Мамута родилась идея купить «Торпедо»?

— Дело в том, что я-то в этой истории появился на завершающей стадии. Или в середине. Просто оказался в одной компании с Мамутом. Главным действующим лицом был именно Саша Мамут, большой поклонник «Торпедо». Как я представляю, он договорился с Абрамовичем. Тот собирался быть соинвестором «Торпедо». Вторым готов был стать Сулейман Керимов.

— Президентом клуба собирались назначить вас?

— Германа Ткаченко. Но сразу Герман взяться не мог, он занимался «Крыльями Советов». Поэтому решили, что на первых порах заниматься командой буду я.

— Переговоры с Алешиным уже шли?

— Вовсю! Причем собирались предложить Алешину одну сумму — но Абрамович настоял: «Дайте в два раза больше!» — «Как? Там же кроме названия есть только сломавшийся автобус...» — «Идите и дайте!»

— Изначально цена вопрос была 15 миллионов долларов?

— Да. Абрамович дал 30. Разбив платежи на три года. Алешина это не устроило. Видимо, хотел сразу. То ли боялся, что обманут, то ли еще что...

— Есть книга Алешина...

— Он книжку написал? Я не знал!

— Написал-написал. Там рассказано — Мамут готов был предоставить личные гарантии для расчетов. Алешин якобы просил об одном: чтоб были не расписки, а банковские обязательства. Депозиты. Тогда вся финансовая процедура сделки прозрачна и ясна. Но представителей Мамута это не устроило. Кому верить?

— Думаю, у Алешина не очень соответствующий тем переговорам взгляд.

— Лукавит?

— Думаю, да. Речь шла о том, что каждый год будет осуществляться именно банковский перевод. Но тут даже дело не в деньгах, понимаете?

— Нет. Не понимаем.

— За всеми этими разговорами о деньгах не понял Алешин главного: в какой его космос выводят! Его же оставляли почетным президентом. Никто не сбирался отбирать у него стадион. «Торпедо» жило бы в какой-то гостинице Лужников. Алешин просто не смог вовремя оценить масштаб. Если говорить про финансовые гарантии — ваше право, верить или нет. Хотя люди с ним разговаривали колоссального масштаба! Здесь же не рынок: «верю — не верю», «обманут — не обманут»...

Владимир Алешин. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Это правда, что состав для нового «Торпедо» уже подбирался?

— Леша Смертин разорвал контракт с «Бордо» — и появился в Москве. Мы вместе приехали в Лужники, Смертин отправился на медобследование, а Мамут — в кабинет Алешина. Подписывать договор. Еще с нами был Герман Ткаченко.

— Как интересно. Что было дальше?

— Мы ждали, Мамут возвращается бледный: «Сделки нет». Что? Почему? «Сделки нет, он не хочет...» Мы поехали к нему в офис, долго сидели. Говорю: «Саша, давай я все-таки в последний раз попробую съездить, еще раз ему объяснить...»

— Съездили?

— Приезжаю в Лужники, иду в правительственную ложу. Вижу длинный стол, заставленный едой. Никого нет, только Алешин. Подхожу: «Володя, ты понимаешь, что только что потерял 60?» — «Почему 60?!» — «30 не взял. Еще 30 потратишь, «Торпедо» надо как-то содержать». Мамут не просто покупал клуб — он брал обязательства по инвестированию.

— Что Алешин?

— Примерно из той же серии: «Да я, в принципе, согласен, но надо, чтоб было вот так...»

— Как вы думаете, что ему помешало разобраться в этой истории?

— Алешин далеко не глупый человек. Но когда идут такие сделки, финансы не должны быть во главе всего. Надо мыслить масштабнее. Алешин же думал, что Москва будет его поддерживать, еще что-то... В чужую голову не залезешь. Мы сейчас в хороших отношениях. Я совершенно не собираюсь его осуждать. Хозяин — барин. Но во всем этом большой упущенный шанс для футбола.

— Как считаете, когда он пожалел?

— Не знаю, пожалел ли! Но мне кажется, что, если б эти люди пришли в «Торпедо», Алешин и Лужники не потерял бы. Самое удивительное — при каждой новой встрече Алешин меня спрашивал: «Куда вы все пропали?! Приходите — я же готов разговаривать...» Не понимал, что все, сделка сорвалась. Что, собственно, случилось?

— Мамут сильно охладел к футболу после такого облома?

— Не охладел. У него же была еще одна попытка с «Торпедо», уже в пору Тукманова. Тоже сорвалось — то ли его обманули, то ли еще что-то. Сейчас, думаю, интереса к российскому футболу у Мамута нет.

— Полагаете, Роналдо в ту пору можно было купить?

— Опыт «Анжи» показал, что покупается кто угодно. Про Роналдо я слышал краем уха. У них было желание создать суперкоманду. Тогда казалось — это возможно.

— Кто тренировал бы то «Торпедо»?

— Разговоры велись с Эрикссоном. 2003 год, все в розовых цветах представлялось. Далеко ли зашли переговоры — я не знаю.

— Единственным, кто выиграл от сорвавшейся сделки с «Торпедо», был Смертин. Абрамович забрал человека в «Челси».

— Ну да. Считаю, за 20 лет истории российского футбола было четыре выдающихся таланта: Аршавин, Жирков, Дзагоев и Смертин. В «Челси» Алексей оказался по заслугам. Почему не получилось у него и Жиркова — другой вопрос. Леша мне когда-то интересно объяснил, что такое футбол в Англии: «Понимаешь, в России я получаю мяч — вокруг меня пространство в 15 метров. Принимаю, думаю... Во Франции — пять метров. В Англии только ко мне идет мяч — уже три человека на ноге. Там должны быть другие механизмы, инстинкты!» Вот можно ли это выработать?

— Вопрос.

— Сейчас вспоминаю, как расспрашивал Черенкова, почему он решил закончить с футболом. Мне казалось — вполне может продолжать. Федор ответил: «Раньше ко мне летел мяч — я даже не понимал, что с ним делаю. Все само собой. А сейчас получаю и думаю: что делать-то? Значит, время заканчивать».

Алешин

Год спустя после того разговора добрались мы с Кружковым и до Владимира Алешина. Ждали возле кафе с видом на Новодевичий монастырь. Видим издалека — то ли он, то ли не он. Пришел Алешин в соломенной шляпе. Кажется, даже с тростью. Впрочем, допускаю, что трость мое воображение дорисовало. Такое случается.

Хоть бы одна живая душа узнала в нем того миллионера, который в лужковской Москве мог все. Сидели тихонечко, глядел Алешин в сторону набережной с великой печалью. Жалея об ушедшем времени, таком сладком. Казалось, все это будет вечно.

Нам стало грустно. Но встряхнулись, собрались — и расчехлили листки с вопросами. Взглянул на них Алешин краем глаза — и погрустнел еще сильнее.

Лучик закатного солнца играл на той самой шляпе. Которую собеседник положил у окошка.

Знали бы мы такого Алешина прежде — относились бы к нему куда теплее, честное слово.

— Живу, — произнес он, не дожидаясь расспросов. — Просто живу — чтобы жить. Я ж доктор экономических наук, преподаю в МГУ. Учу студентов зарабатывать. Прекрасная вольная жизнь! Между прочим, у меня пять орденов. Еще и олимпийский.

— Серебряный? — переспросили мы равнодушнее, чем следовало бы. Продолжая листать вопросы.

— Серебряный... — тихо, почти шепотом отозвался Алешин.

— Год назад мы общались с Вайнштейном...

— Саша-то? Хороший парень, честный! — обрадовался Алешин.

— Разделяем ваши чувства. Так вспомнили в том разговоре историю несостоявшейся сделки по продаже «Торпедо» в 2003 году. Столько интересного узнали!

— Ну-ну?

— Узнали, что вместо банковских гарантий предлагал вам Мамут какие-то расписки...

— Не расписки! Слово!

— Честное купеческое?

— Вот именно — честное слово. Все, что говорят о той сделке, не соответствует действительности. Мы-то были готовы! У меня даже документы сохранились — у команды появилось бы шесть владельцев. По 15 процентов акций у каждого.

— Керимов, Мамут, Абрамович...

— Вот Абрамовича не было. Десять процентов они отдавали мне. Юридическая принадлежность — где-то на Кипре.

— Какой-то офшор?

— Наверное! Я понятия не имею. В эти детали не лез. В тот момент уже понимал, что сам «Торпедо» не вытяну. Надо сосредоточиться или на Лужниках, или на футбольной команде.

— Побоялись, что вас кинут?

— Конечно. А кто они такие, вообще?! Вот кто? Бизнес уже стал цивилизованным. Дайте хоть что-то!

— У вас есть версия, почему не дали?

— У меня ощущение, что все это было спектаклем. Все сделали так, чтоб я отказал. Видимо, уже тогда вели переговоры по поводу «Челси». Нужен был отвлекающий момент — вроде как хотели «Торпедо», но Алешин не дал. Поэтому воплотили идею в Англии.

— Интересно.

— Я говорю так, потому что был согласен отдать «Торпедо». Тем более появляется такой собственник! Просто брать команду никто не собирался. Это моя версия. Саша-то Вайнштейн появился в конце. Поначалу был Ткаченко.

— Это мы в курсе.

— Вели переговоры, все было нормально. Цифру помню четко — 30 миллионов долларов. Я был готов на все: хотите платить по частям? Нет проблем. Какие-то другие варианты? Пожалуйста! А потом вдруг понеслось: «Алешин хотел все сразу, чуть ли не в чемодане»...

— Если слухам верить — вы в этой истории смотрелись довольно нелепо.

— А я вам рассказал правду. Предлагают 30 миллионов. Отвечаю: «Пожалуйста!» Как можно отказаться? Можно разбить на транши по 5. Но главное — чтоб был какой-то документ. Не я же один владел «Торпедо», надо было показать коллегам: вот, мы сделку заключили, будут такие-то переводы. Еще вопрос стоял — где играть? На Восточной или в Лужниках? Я отвечал: «Не принципиально»...

Владимир Алешин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Они готовы были играть в Лужниках?

— Я к этому был готов. Для меня важнее всего — «Торпедо».

— Вот вам еще история от Вайнштейна. Приходит после срыва переговоров к вам в Лужники. Идет футбол, вы один в правительственной ложе за накрытым столом. Говорит вам: «Ты понимаешь, что потерял 60 миллионов?» — «Почему 60?» — «От 30 отказался, еще 30 потратишь на «Торпедо»...»

— Вот это правда. Такой разговор был. Сашка-то вообще парень спортивный, очень порядочный. Играл у нас и в футбол, и в теннис.

— Прав оказался в прогнозах? Потратили на «Торпедо» еще 30?

— Не прав. Больше 30.

— Еще больше?!

— Давайте посчитаем. Я держал «Торпедо» 13 лет. Возьмем по минимуму — 10 миллионов долларов на сезон. Уже 130! А тратил-то не 10 каждый год, побольше! Все время ставка росла. Только вкладывал и вкладывал. Да дело не в деньгах...

— Боже. А в чем же?

— Если б для меня были в приоритете деньги — все в моей жизни было бы иначе. Был бы сейчас в другом финансовом состоянии. Ко мне в Лужники приезжали люди и чего только не предлагали. Машины подгоняли: «Забирай. Только дай, дай место!»

— Чего хотели?

— Эксклюзив на рынке. Все хотели зайти! Чтоб только эта компания на рынке в Лужниках продавала сигареты, скажем. Много было направлений.

— Прямо ключи от «Мерседеса» клали перед вами?

— Не только от «Мерседеса». Покруче машины предлагали, спортивные всякие. Ferrari, еще какие-то. Но я понимал: один раз взял — и все.

— Затянет?

— Даже не в том дело, что затянет. Ты уже повязан! Круг очень специфический, если меня кто-то отблагодарит — известно станет сразу.

Капков

Однажды мы доберемся и до Абрамовича. Подготовился, разговорим, напишем — мир ахнет!

Но пока рисуем Романа Аркадьевича по чужим впечатлениям. Рады и этому.

Добрались однажды до Сергея Капкова. Того самого Капкова, который был правой рукой Романа Абрамовича, курируя футбольные интересы миллиардера в России. До этого помогал Капков тому же Абрамовичу на Чукотке. Это Капков привез в Россию Хиддинка, кстати говоря.

Капков мог бы стать президентом РФС. Но стал вместо этого директором парка Горького. А после руководил Департаментом культуры Москвы. Ведая всеми-всеми театрами, парками и библиотеками.

Не было в ту пору обаятельнейшему Сергею Александровичу и 40.

Шагая к дому 8 по Неглинной, встретили на перекрестке Валерия Газзаева. Расшаркались. Решили — добрый знак. Так оно и случилось — принял нас Капков словно родненьких. Скользнув взглядом по хронометру:

— Вечером встреча с датчанами. Проектируют велодорожки для Москвы. Какие-то у них идеи.

В ту пору Абрамович отошел от российского футбола — сосредоточившись на «Челси». Верить в это все нам не хотелось. Вот и расспрашивали человека, знающего Романа Аркадьевича так хорошо. Ну кого в России еще расспрашивать?

К счастью своему, узнали, что готов Абрамович вложиться в русский футбол еще раз.

Кто б знал: пройдет восемь с половиной лет — и тема вновь будет горяча.

Вот отрывки из того разговора:

— Роман Абрамович сегодня имеет отношение к российскому футболу?

— Нет. Но если будет амбициозный проект, то подключатся и он, и Усманов. Мутко в этом смысле умеет увлечь. Так появилась программа «Подарим детям стадион», в рамках которой НАФ уложил сотню полей по всей стране. То же самое сделали «Газпром», фонд Сергея Иванова. Люди хотят ассоциироваться с чем-то интересным, а не просто выкидывать деньги на ветер.

Сергей Капков и Роман Абрамович. Татьяна Дорогутина, Фото —

— Жизнь сводила вас с богатейшими людьми. Чем они отличаются от остальных — кроме количества денег?

— Я себе когда-то ответил на этот вопрос — характером. Особенно в России. У этих людей есть характер довести тему до конца. Умение слушать, способность мгновенно принимать решения. Имею в виду и Абрамовича, и Усманова, и других. Типаж один.

— С кем из миллиардеров вам было общаться тяжелее всего?

— Ни с кем. Возможно, потому, что ничего у них не просил.

— В ярости Абрамовича видели?

— Ни разу. Это вообще не про него. Он человек спокойный, неконфликтный, скромный. Я с ним часто пересекался и наблюдал в разных ситуациях.

— Он из тех миллионеров, которые носят часы за 80 долларов?

— За 64 евро! Электронные часы в пластиковом корпусе. Спортивная модель.

— На знаменитую яхту Абрамовича заглядывали?

— Да. Я и на яхте Усманова бывал. Тоже красивая. Как все это плавает, я не понимаю. Приходил туда как в музей — разве что бахилы надевать не заставляют.

Алексей Смертин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Смертин

Кто точно остался в выигрыше от несостоявшейся сделки Абрамовича и Лужников, так это футболист Алексей Смертин. Совестливый Абрамович, позвав человека из Франции, после срыва переговоров с «Торпедо» не бросил. Взял в «Челси».

Помню, напросились мы с Сашей Кружковым к Алексею попутчиками в электричку с Савеловского вокзала до Шереметьева. Недавний капитан сборной добирался из Пекина в Лондон. В Москве мельком, проездом — и мы шанс поговорить не упустили.

«Челси» к тому моменту остался в прошлом — поиграв в «Чарльтоне» и московском «Динамо», подписал Алексей контракт с «Фулхэмом».

Долго-долго говорили про Моуринью — и лишь когда начали мелькать за окошком очертания летных ангаров, опомнились. Вспомнили про Романа Аркадьевича.

— Последняя встреча с Абрамовичем?

— Ох, давно не виделись! С того дня, как я покинул «Челси».

— Была какая-то фраза Абрамовича, которую запомните на всю жизнь?

— Перед матчем с ЦСКА в Лиге ехали тренироваться в Черкизово, Роман подсел ко мне в автобусе. Сказал: «Будем стелить поле в Барнауле». Дал мне полный карт-бланш — выбрать место. Обязал уладить все вопросы с администрацией края. Тогда губернатором был Евдокимов, мы вскоре встретились. Поле уложили в том районе, где я родился и ходил на уроки физкультуры. А началось все с фразы Романа в автобусе...

Петренко

Желая купить «Торпедо», общительный Абрамович даже встретился с тогдашним тренером Сергеем Петренко. Играло «Торпедо» при Петренко здорово. Даже странно, что после сгинул Сергей Анатольевич с радаров. Казалось — отличный тренер.

Даже если б принял «Торпедо» Эрикссон или Моуринью, сегодняшняя жизнь Петренко была бы совсем иной. Как минимум получил бы отличные отступные. А может, остался бы в ассистентах. Со временем сам стал бы русским Эрикссоном. Кто ж знает.

Вспоминал Петренко в интервью: «Тогда казалось, все с покупкой решено...»

Переговоры ничем не закончились — и «Торпедо» в самом скором времени ждал крах. От чудесной игры не осталось ничего. От результатов тоже. Все прахом!

Мы с Кружковым отыскивали Петренко уже после ухода из «Торпедо». Сразу после отставки ни с кем разговаривать не желал — согласился лишь время спустя. Когда «Торпедо» с другими тренерами готовилось к дебюту в первой лиге — а сам Петренко тренировал уже «Даугаву», кажется.

Получил зарплату больше, чем имел в «Торпедо», — но это разве утешение?

Рассказывал, какой это удар по тренерской репутации — вылет. Да еще и с командой, которая прежде не вылетала никогда.

Говорил, что время лечит — но как-то странно.

— Боль осталась, просто ушла глубже. Эта заноза навсегда со мною, на всю жизнь...

Замолчал — и вдруг произнес громко, отчетливо. Что для такого человека — почти крик:

— Команде необходим лидер. Почти во всех клубах такой человек был. Ни Зырянов, ни Будылин эту роль не вытянули. А Бородин и не мог вытянуть. Первую неделю после отставки была апатия — сразу уехал на дачу. Рядом лес — пошел погулял один. Ни футбола не хотелось, ни телевизора, ни газет.

— Вы не курите, не пьете. Как снимаете стресс после игр?

— Да никак. Наверное, поэтому все настолько тяжело переживаю...

Мы слушали эти фамилии — Будылин, Зырянов — и думали: а ведь на их месте мог бы быть кто угодно. Хоть Роналдо, хоть Лэмпард. Про него бы говорил Сергей Анатольевич в случае неудач: «Лэмпард не оправдал...»

Сергей Петренко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

...Прошло несколько лет — я встретил чуть осунувшегося, но не постаревшего Сергея Петренко в Химках. Кажется, играли «Динамо» с «Зенитом». Петренко к тому моменту никого уж не тренировал.

Стоял у колонны скромно-скромно, дожидался кого-то — никто его автографами и приветами не одолевал.

Где ж вы были, Сергей... Сергей...

Вот ведь время что делает — выветрилось отчество. Быстренько сверяюсь с интернетом — и подлетаю с расспросами. Кажется, увидев меня, Петренко загрустил еще сильнее.

— Так куда ж вы пропали, Сергей Анатольевич? — выговорил я отчество с глухим торжеством.

— В творческом отпуске.

— Кажется, не первый день, — сорвалось у меня с языка.

— Ну да, — с тоской подтвердил Петренко. — Уже года два...

— Почему?

— Того, что меня интересует, не предлагают. Куда зовут — никакого интереса. Как и смысла.

— Последняя команда была в Латвии?

— Нет. В Красноярске. Еще до Аленичева.

— До сих пор вспоминается ваше «Торпедо»... — попытался подбодрить я хорошего человека.

— Рано нам жить воспоминаниями! — внезапно воспрял духом без моей помощи Петренко. — Рассчитываю еще поработать. Агент у меня есть. Ищет. Только вот пока не нашел. Надеюсь, что в этом сезоне что-то появится.

— Судя по Красноярску, готовы ехать даже ниже ФНЛ?

— Если команда с задачами — готов.

Время футбола подходило — где-то в стадионной чаше разминались фанаты в вокально-инструментальном.

«Город над вольной Невой...» — затянули прямо над нашими головами.

«Здесь нет чужих, здесь все свои» — пронесли мимо меня сердитый транспарант фанаты «Динамо». Едва не задев. Все развернуто заранее. Будем считать это ответом «городу над вольной Невой».

Я пожелал Петренко, так и не ставшему русским Эрикссоном, счастья в труде и досуге. Пошел своей дорогой. Я ведь тоже не стал Львом Филатовым — хоть старался.

Про Абрамовича напоминать не стал.

К чему?