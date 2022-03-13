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Голышак вспоминает

Сегодня, 15:15

«Вот сейчас мы Роналдо возьмем за сто миллионов». Как Абрамович чуть не купил «Торпедо»

Обозреватель «СЭ» Голышак вспоминает подробности несостоявшейся сделки Абрамовича по «Торпедо»
Юрий Голышак
Обозреватель
Роман Абрамович.
Фото Алексей Иванов
Сергей Капков и Роман Абрамович.
Фото Татьяна Дорогутина
Роман Абрамович.
Фото Getty Images
Владимир Алешин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Алешин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Петренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Смертин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» вспоминает подробности несостоявшейся сделки.

Если все это не выдумки и Роман Абрамович, сохранив хоть часть активов, действительно приценивается к российским клубам — ух, как интересно это будет!

Как же я рад, если первый поход в футбол не отбил у Романа Аркадьевича желание возвращаться. Тем более в футбол российский. Помню же, как смеялся покинувший «Спартак» Андрей Червиченко: «Чтоб я еще вложил свои деньги в футбол? Да никогда! Наемным менеджером поработал бы — футбол я люблю...»

Роман Абрамович. «Мне больно расставаться с клубом таким образом». Абрамович вынужден продать «Челси»

А ведь Червиченко на истории со «Спартаком» заработал, вышел в плюс! Кто, вложившись раз, готов был вернуться? Федорычев, Керимов? Да не смешите. Банкир Давид Трактовенко готов был вписаться в проект с собственной спортивной газетой — но не в футбол. Иван Саввиди отводит душу, взявшись за ПАОК. Но не «Ростов», простите.

А тут вдруг — Абрамович. Здравствуйте.

Роман Абрамович. Фото Getty Images
Роман Абрамович.
Фото Getty Images

Вайнштейн

За столько лет существования «Разговора по пятницам» мы с коллегой Кружковым целое расследование провели — как Абрамович и Мамут едва не купили московское «Торпедо». Нам до сих пор жаль, что этого не случилось. В истории была бы яркая страничка. Может, и неудачная, но яркая — однозначно.

Люди, причастные к той несостоявшейся покупке, рассказывали охотно. Каждый по-своему жалел, что все случилось как случилось.

Легендарный Александр Вайнштейн к сделке имел прямое отношение. Популярный журналист советских времен, соавтор воспоминаний Николая Старостина, в новых временах освоился с блеском. Ставил мюзиклы и фильмы. Был совладельцем «Московских новостей» золотых времен. Организовывал прощальный матч Феди Черенкова. Представлял компанию IMG в России. Получал ТЭФИ за программу «Век футбола». Ну и так далее.

Но мы-то помним, что именно Вайнштейн представлял сторону покупателей в тех переговорах о «Торпедо». До сих пор Александр Львович полон замыслов.

Ту историю вспоминал в разговоре с нами чуть отстраненно. Но — жалея.

— Футбольный клуб «Торпедо» едва не продали олигарху Мамуту при вашем непосредственном участии, — припоминали мы.

— Было такое.

— Случись эта продажа — что ждало бы «Торпедо»? Все лопнуло бы, как в «Анжи»?

— Я думал об этом... Полагаю — нет. В той сделке участвовали люди, которые решали бы некоторые вопросы коллегиально. Настрой создать суперклуб был очень серьезный!

— Купили бы Роналдо?

— Кстати, это говорилось: «Вот сейчас мы Роналдо купим за 100 миллионов...» Период становления «Торпедо» тоже прошло бы. Эти миллиардеры были болельщиками, сидели по эту сторону экрана. Вдруг оказались по ту — и начали участвовать в процессе! Но менталитет-то остался болельщицкий. Предстояло пройти через ошибки. У кого-то хорошие советники, у кого-то — плохие.

Александр ВАЙНШТЕЙН. Александр Вайнштейн. Джип для Черенкова, Роналдо для «Торпедо»

— До сих пор жалко, что все сорвалось.

— Не то слово. Но вокруг имени «Торпедо» есть какая-то магия. Поэтому думаю, что именно здесь могло получиться! Алешин совершил очень серьезную ошибку, не согласившись. Просто вовремя не понял, что ему предлагают.

— Потом-то понял, как считаете?

— Думаю, до конца — не понял. Скорее всего, до сих пор не понимает, почему все сорвалось. Готов расстаться с «Торпедо» он был на таких условиях, на которые не могли пойти Мамут с компанией. Упущенная возможность! Для того времени деньги в футбол пришли бы очень большие. Главное, появились бы люди, заинтересованные что-то создать в России. Сделать то, что Абрамович сделал в мировом футболе.

— Вы говорите, будто Абрамович совершил переворот.

— До Абрамовича никогда такие деньги в футбол не приходили. Был Берлускони, еще кто-то. Но там были суммы совершенно другого порядка. Абрамович вышел в космос! На это посмотрели арабы, американцы, китайцы — пошла цепная реакция... Они ж не идиоты! Купили Бэйла — за какое-то время на одних майках все отбили. Чистый бизнес.

— В какой момент у Мамута родилась идея купить «Торпедо»?

— Дело в том, что я-то в этой истории появился на завершающей стадии. Или в середине. Просто оказался в одной компании с Мамутом. Главным действующим лицом был именно Саша Мамут, большой поклонник «Торпедо». Как я представляю, он договорился с Абрамовичем. Тот собирался быть соинвестором «Торпедо». Вторым готов был стать Сулейман Керимов.

— Президентом клуба собирались назначить вас?

— Германа Ткаченко. Но сразу Герман взяться не мог, он занимался «Крыльями Советов». Поэтому решили, что на первых порах заниматься командой буду я.

— Переговоры с Алешиным уже шли?

— Вовсю! Причем собирались предложить Алешину одну сумму — но Абрамович настоял: «Дайте в два раза больше!» — «Как? Там же кроме названия есть только сломавшийся автобус...» — «Идите и дайте!»

— Изначально цена вопрос была 15 миллионов долларов?

— Да. Абрамович дал 30. Разбив платежи на три года. Алешина это не устроило. Видимо, хотел сразу. То ли боялся, что обманут, то ли еще что...

— Есть книга Алешина...

— Он книжку написал? Я не знал!

— Написал-написал. Там рассказано — Мамут готов был предоставить личные гарантии для расчетов. Алешин якобы просил об одном: чтоб были не расписки, а банковские обязательства. Депозиты. Тогда вся финансовая процедура сделки прозрачна и ясна. Но представителей Мамута это не устроило. Кому верить?

— Думаю, у Алешина не очень соответствующий тем переговорам взгляд.

— Лукавит?

— Думаю, да. Речь шла о том, что каждый год будет осуществляться именно банковский перевод. Но тут даже дело не в деньгах, понимаете?

— Нет. Не понимаем.

— За всеми этими разговорами о деньгах не понял Алешин главного: в какой его космос выводят! Его же оставляли почетным президентом. Никто не сбирался отбирать у него стадион. «Торпедо» жило бы в какой-то гостинице Лужников. Алешин просто не смог вовремя оценить масштаб. Если говорить про финансовые гарантии — ваше право, верить или нет. Хотя люди с ним разговаривали колоссального масштаба! Здесь же не рынок: «верю — не верю», «обманут — не обманут»...

Владимир Алешин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Алешин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Это правда, что состав для нового «Торпедо» уже подбирался?

— Леша Смертин разорвал контракт с «Бордо» — и появился в Москве. Мы вместе приехали в Лужники, Смертин отправился на медобследование, а Мамут — в кабинет Алешина. Подписывать договор. Еще с нами был Герман Ткаченко.

— Как интересно. Что было дальше?

— Мы ждали, Мамут возвращается бледный: «Сделки нет». Что? Почему? «Сделки нет, он не хочет...» Мы поехали к нему в офис, долго сидели. Говорю: «Саша, давай я все-таки в последний раз попробую съездить, еще раз ему объяснить...»

— Съездили?

— Приезжаю в Лужники, иду в правительственную ложу. Вижу длинный стол, заставленный едой. Никого нет, только Алешин. Подхожу: «Володя, ты понимаешь, что только что потерял 60?» — «Почему 60?!» — «30 не взял. Еще 30 потратишь, «Торпедо» надо как-то содержать». Мамут не просто покупал клуб — он брал обязательства по инвестированию.

— Что Алешин?

— Примерно из той же серии: «Да я, в принципе, согласен, но надо, чтоб было вот так...»

— Как вы думаете, что ему помешало разобраться в этой истории?

— Алешин далеко не глупый человек. Но когда идут такие сделки, финансы не должны быть во главе всего. Надо мыслить масштабнее. Алешин же думал, что Москва будет его поддерживать, еще что-то... В чужую голову не залезешь. Мы сейчас в хороших отношениях. Я совершенно не собираюсь его осуждать. Хозяин — барин. Но во всем этом большой упущенный шанс для футбола.

— Как считаете, когда он пожалел?

— Не знаю, пожалел ли! Но мне кажется, что, если б эти люди пришли в «Торпедо», Алешин и Лужники не потерял бы. Самое удивительное — при каждой новой встрече Алешин меня спрашивал: «Куда вы все пропали?! Приходите — я же готов разговаривать...» Не понимал, что все, сделка сорвалась. Что, собственно, случилось?

— Мамут сильно охладел к футболу после такого облома?

— Не охладел. У него же была еще одна попытка с «Торпедо», уже в пору Тукманова. Тоже сорвалось — то ли его обманули, то ли еще что-то. Сейчас, думаю, интереса к российскому футболу у Мамута нет.

— Полагаете, Роналдо в ту пору можно было купить?

— Опыт «Анжи» показал, что покупается кто угодно. Про Роналдо я слышал краем уха. У них было желание создать суперкоманду. Тогда казалось — это возможно.

— Кто тренировал бы то «Торпедо»?

— Разговоры велись с Эрикссоном. 2003 год, все в розовых цветах представлялось. Далеко ли зашли переговоры — я не знаю.

— Единственным, кто выиграл от сорвавшейся сделки с «Торпедо», был Смертин. Абрамович забрал человека в «Челси».

— Ну да. Считаю, за 20 лет истории российского футбола было четыре выдающихся таланта: Аршавин, Жирков, Дзагоев и Смертин. В «Челси» Алексей оказался по заслугам. Почему не получилось у него и Жиркова — другой вопрос. Леша мне когда-то интересно объяснил, что такое футбол в Англии: «Понимаешь, в России я получаю мяч — вокруг меня пространство в 15 метров. Принимаю, думаю... Во Франции — пять метров. В Англии только ко мне идет мяч — уже три человека на ноге. Там должны быть другие механизмы, инстинкты!» Вот можно ли это выработать?

— Вопрос.

— Сейчас вспоминаю, как расспрашивал Черенкова, почему он решил закончить с футболом. Мне казалось — вполне может продолжать. Федор ответил: «Раньше ко мне летел мяч — я даже не понимал, что с ним делаю. Все само собой. А сейчас получаю и думаю: что делать-то? Значит, время заканчивать».

Владимир АЛЕШИН. Владимир Алешин: «Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал»

Алешин

Год спустя после того разговора добрались мы с Кружковым и до Владимира Алешина. Ждали возле кафе с видом на Новодевичий монастырь. Видим издалека — то ли он, то ли не он. Пришел Алешин в соломенной шляпе. Кажется, даже с тростью. Впрочем, допускаю, что трость мое воображение дорисовало. Такое случается.

Хоть бы одна живая душа узнала в нем того миллионера, который в лужковской Москве мог все. Сидели тихонечко, глядел Алешин в сторону набережной с великой печалью. Жалея об ушедшем времени, таком сладком. Казалось, все это будет вечно.

Нам стало грустно. Но встряхнулись, собрались — и расчехлили листки с вопросами. Взглянул на них Алешин краем глаза — и погрустнел еще сильнее.

Лучик закатного солнца играл на той самой шляпе. Которую собеседник положил у окошка.

Знали бы мы такого Алешина прежде — относились бы к нему куда теплее, честное слово.

— Живу, — произнес он, не дожидаясь расспросов. — Просто живу — чтобы жить. Я ж доктор экономических наук, преподаю в МГУ. Учу студентов зарабатывать. Прекрасная вольная жизнь! Между прочим, у меня пять орденов. Еще и олимпийский.

— Серебряный? — переспросили мы равнодушнее, чем следовало бы. Продолжая листать вопросы.

— Серебряный... — тихо, почти шепотом отозвался Алешин.

— Год назад мы общались с Вайнштейном...

— Саша-то? Хороший парень, честный! — обрадовался Алешин.

— Разделяем ваши чувства. Так вспомнили в том разговоре историю несостоявшейся сделки по продаже «Торпедо» в 2003 году. Столько интересного узнали!

— Ну-ну?

— Узнали, что вместо банковских гарантий предлагал вам Мамут какие-то расписки...

— Не расписки! Слово!

— Честное купеческое?

— Вот именно — честное слово. Все, что говорят о той сделке, не соответствует действительности. Мы-то были готовы! У меня даже документы сохранились — у команды появилось бы шесть владельцев. По 15 процентов акций у каждого.

— Керимов, Мамут, Абрамович...

— Вот Абрамовича не было. Десять процентов они отдавали мне. Юридическая принадлежность — где-то на Кипре.

— Какой-то офшор?

— Наверное! Я понятия не имею. В эти детали не лез. В тот момент уже понимал, что сам «Торпедо» не вытяну. Надо сосредоточиться или на Лужниках, или на футбольной команде.

— Побоялись, что вас кинут?

— Конечно. А кто они такие, вообще?! Вот кто? Бизнес уже стал цивилизованным. Дайте хоть что-то!

— У вас есть версия, почему не дали?

— У меня ощущение, что все это было спектаклем. Все сделали так, чтоб я отказал. Видимо, уже тогда вели переговоры по поводу «Челси». Нужен был отвлекающий момент — вроде как хотели «Торпедо», но Алешин не дал. Поэтому воплотили идею в Англии.

— Интересно.

— Я говорю так, потому что был согласен отдать «Торпедо». Тем более появляется такой собственник! Просто брать команду никто не собирался. Это моя версия. Саша-то Вайнштейн появился в конце. Поначалу был Ткаченко.

— Это мы в курсе.

— Вели переговоры, все было нормально. Цифру помню четко — 30 миллионов долларов. Я был готов на все: хотите платить по частям? Нет проблем. Какие-то другие варианты? Пожалуйста! А потом вдруг понеслось: «Алешин хотел все сразу, чуть ли не в чемодане»...

— Если слухам верить — вы в этой истории смотрелись довольно нелепо.

— А я вам рассказал правду. Предлагают 30 миллионов. Отвечаю: «Пожалуйста!» Как можно отказаться? Можно разбить на транши по 5. Но главное — чтоб был какой-то документ. Не я же один владел «Торпедо», надо было показать коллегам: вот, мы сделку заключили, будут такие-то переводы. Еще вопрос стоял — где играть? На Восточной или в Лужниках? Я отвечал: «Не принципиально»...

Владимир Алешин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Алешин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Они готовы были играть в Лужниках?

— Я к этому был готов. Для меня важнее всего — «Торпедо».

— Вот вам еще история от Вайнштейна. Приходит после срыва переговоров к вам в Лужники. Идет футбол, вы один в правительственной ложе за накрытым столом. Говорит вам: «Ты понимаешь, что потерял 60 миллионов?» — «Почему 60?» — «От 30 отказался, еще 30 потратишь на «Торпедо»...»

— Вот это правда. Такой разговор был. Сашка-то вообще парень спортивный, очень порядочный. Играл у нас и в футбол, и в теннис.

— Прав оказался в прогнозах? Потратили на «Торпедо» еще 30?

— Не прав. Больше 30.

— Еще больше?!

— Давайте посчитаем. Я держал «Торпедо» 13 лет. Возьмем по минимуму — 10 миллионов долларов на сезон. Уже 130! А тратил-то не 10 каждый год, побольше! Все время ставка росла. Только вкладывал и вкладывал. Да дело не в деньгах...

— Боже. А в чем же?

— Если б для меня были в приоритете деньги — все в моей жизни было бы иначе. Был бы сейчас в другом финансовом состоянии. Ко мне в Лужники приезжали люди и чего только не предлагали. Машины подгоняли: «Забирай. Только дай, дай место!»

— Чего хотели?

— Эксклюзив на рынке. Все хотели зайти! Чтоб только эта компания на рынке в Лужниках продавала сигареты, скажем. Много было направлений.

— Прямо ключи от «Мерседеса» клали перед вами?

— Не только от «Мерседеса». Покруче машины предлагали, спортивные всякие. Ferrari, еще какие-то. Но я понимал: один раз взял — и все.

— Затянет?

— Даже не в том дело, что затянет. Ты уже повязан! Круг очень специфический, если меня кто-то отблагодарит — известно станет сразу.

Июль. Москва. Руководитель Департамента культуры Москвы Сергей КАПКОВ на открытии площадки для творчества художников граффити. Сергей Капков: «Хороший нападающий всегда негодяй», — сказал Гус"

Капков

Однажды мы доберемся и до Абрамовича. Подготовился, разговорим, напишем — мир ахнет!

Но пока рисуем Романа Аркадьевича по чужим впечатлениям. Рады и этому.

Добрались однажды до Сергея Капкова. Того самого Капкова, который был правой рукой Романа Абрамовича, курируя футбольные интересы миллиардера в России. До этого помогал Капков тому же Абрамовичу на Чукотке. Это Капков привез в Россию Хиддинка, кстати говоря.

Капков мог бы стать президентом РФС. Но стал вместо этого директором парка Горького. А после руководил Департаментом культуры Москвы. Ведая всеми-всеми театрами, парками и библиотеками.

Не было в ту пору обаятельнейшему Сергею Александровичу и 40.

Шагая к дому 8 по Неглинной, встретили на перекрестке Валерия Газзаева. Расшаркались. Решили — добрый знак. Так оно и случилось — принял нас Капков словно родненьких. Скользнув взглядом по хронометру:

— Вечером встреча с датчанами. Проектируют велодорожки для Москвы. Какие-то у них идеи.

В ту пору Абрамович отошел от российского футбола — сосредоточившись на «Челси». Верить в это все нам не хотелось. Вот и расспрашивали человека, знающего Романа Аркадьевича так хорошо. Ну кого в России еще расспрашивать?

К счастью своему, узнали, что готов Абрамович вложиться в русский футбол еще раз.

Кто б знал: пройдет восемь с половиной лет — и тема вновь будет горяча.

Вот отрывки из того разговора:

— Роман Абрамович сегодня имеет отношение к российскому футболу?

— Нет. Но если будет амбициозный проект, то подключатся и он, и Усманов. Мутко в этом смысле умеет увлечь. Так появилась программа «Подарим детям стадион», в рамках которой НАФ уложил сотню полей по всей стране. То же самое сделали «Газпром», фонд Сергея Иванова. Люди хотят ассоциироваться с чем-то интересным, а не просто выкидывать деньги на ветер.

Сергей Капков и Роман Абрамович. Фото Татьяна Дорогутина, -
Сергей Капков и Роман Абрамович.
Татьяна Дорогутина, Фото —

— Жизнь сводила вас с богатейшими людьми. Чем они отличаются от остальных — кроме количества денег?

— Я себе когда-то ответил на этот вопрос — характером. Особенно в России. У этих людей есть характер довести тему до конца. Умение слушать, способность мгновенно принимать решения. Имею в виду и Абрамовича, и Усманова, и других. Типаж один.

— С кем из миллиардеров вам было общаться тяжелее всего?

— Ни с кем. Возможно, потому, что ничего у них не просил.

— В ярости Абрамовича видели?

— Ни разу. Это вообще не про него. Он человек спокойный, неконфликтный, скромный. Я с ним часто пересекался и наблюдал в разных ситуациях.

— Он из тех миллионеров, которые носят часы за 80 долларов?

— За 64 евро! Электронные часы в пластиковом корпусе. Спортивная модель.

— На знаменитую яхту Абрамовича заглядывали?

— Да. Я и на яхте Усманова бывал. Тоже красивая. Как все это плавает, я не понимаю. Приходил туда как в музей — разве что бахилы надевать не заставляют.

Алексей Смертин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Смертин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Смертин

Кто точно остался в выигрыше от несостоявшейся сделки Абрамовича и Лужников, так это футболист Алексей Смертин. Совестливый Абрамович, позвав человека из Франции, после срыва переговоров с «Торпедо» не бросил. Взял в «Челси».

Помню, напросились мы с Сашей Кружковым к Алексею попутчиками в электричку с Савеловского вокзала до Шереметьева. Недавний капитан сборной добирался из Пекина в Лондон. В Москве мельком, проездом — и мы шанс поговорить не упустили.

«Челси» к тому моменту остался в прошлом — поиграв в «Чарльтоне» и московском «Динамо», подписал Алексей контракт с «Фулхэмом».

Долго-долго говорили про Моуринью — и лишь когда начали мелькать за окошком очертания летных ангаров, опомнились. Вспомнили про Романа Аркадьевича.

— Последняя встреча с Абрамовичем?

— Ох, давно не виделись! С того дня, как я покинул «Челси».

— Была какая-то фраза Абрамовича, которую запомните на всю жизнь?

— Перед матчем с ЦСКА в Лиге ехали тренироваться в Черкизово, Роман подсел ко мне в автобусе. Сказал: «Будем стелить поле в Барнауле». Дал мне полный карт-бланш — выбрать место. Обязал уладить все вопросы с администрацией края. Тогда губернатором был Евдокимов, мы вскоре встретились. Поле уложили в том районе, где я родился и ходил на уроки физкультуры. А началось все с фразы Романа в автобусе...

Александр Петров. «Спартак» вылетел в первую лигу — и обвинял нас. Всё на «Торпедо» повесили"

Петренко

Желая купить «Торпедо», общительный Абрамович даже встретился с тогдашним тренером Сергеем Петренко. Играло «Торпедо» при Петренко здорово. Даже странно, что после сгинул Сергей Анатольевич с радаров. Казалось — отличный тренер.

Даже если б принял «Торпедо» Эрикссон или Моуринью, сегодняшняя жизнь Петренко была бы совсем иной. Как минимум получил бы отличные отступные. А может, остался бы в ассистентах. Со временем сам стал бы русским Эрикссоном. Кто ж знает.

Вспоминал Петренко в интервью: «Тогда казалось, все с покупкой решено...»

Переговоры ничем не закончились — и «Торпедо» в самом скором времени ждал крах. От чудесной игры не осталось ничего. От результатов тоже. Все прахом!

Мы с Кружковым отыскивали Петренко уже после ухода из «Торпедо». Сразу после отставки ни с кем разговаривать не желал — согласился лишь время спустя. Когда «Торпедо» с другими тренерами готовилось к дебюту в первой лиге — а сам Петренко тренировал уже «Даугаву», кажется.

Получил зарплату больше, чем имел в «Торпедо», — но это разве утешение?

Рассказывал, какой это удар по тренерской репутации — вылет. Да еще и с командой, которая прежде не вылетала никогда.

Говорил, что время лечит — но как-то странно.

— Боль осталась, просто ушла глубже. Эта заноза навсегда со мною, на всю жизнь...

Замолчал — и вдруг произнес громко, отчетливо. Что для такого человека — почти крик:

— Команде необходим лидер. Почти во всех клубах такой человек был. Ни Зырянов, ни Будылин эту роль не вытянули. А Бородин и не мог вытянуть. Первую неделю после отставки была апатия — сразу уехал на дачу. Рядом лес — пошел погулял один. Ни футбола не хотелось, ни телевизора, ни газет.

— Вы не курите, не пьете. Как снимаете стресс после игр?

— Да никак. Наверное, поэтому все настолько тяжело переживаю...

Мы слушали эти фамилии — Будылин, Зырянов — и думали: а ведь на их месте мог бы быть кто угодно. Хоть Роналдо, хоть Лэмпард. Про него бы говорил Сергей Анатольевич в случае неудач: «Лэмпард не оправдал...»

Сергей Петренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Петренко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

...Прошло несколько лет — я встретил чуть осунувшегося, но не постаревшего Сергея Петренко в Химках. Кажется, играли «Динамо» с «Зенитом». Петренко к тому моменту никого уж не тренировал.

Стоял у колонны скромно-скромно, дожидался кого-то — никто его автографами и приветами не одолевал.

Где ж вы были, Сергей... Сергей...

Вот ведь время что делает — выветрилось отчество. Быстренько сверяюсь с интернетом — и подлетаю с расспросами. Кажется, увидев меня, Петренко загрустил еще сильнее.

— Так куда ж вы пропали, Сергей Анатольевич? — выговорил я отчество с глухим торжеством.

— В творческом отпуске.

— Кажется, не первый день, — сорвалось у меня с языка.

— Ну да, — с тоской подтвердил Петренко. — Уже года два...

— Почему?

— Того, что меня интересует, не предлагают. Куда зовут — никакого интереса. Как и смысла.

— Последняя команда была в Латвии?

— Нет. В Красноярске. Еще до Аленичева.

— До сих пор вспоминается ваше «Торпедо»... — попытался подбодрить я хорошего человека.

— Рано нам жить воспоминаниями! — внезапно воспрял духом без моей помощи Петренко. — Рассчитываю еще поработать. Агент у меня есть. Ищет. Только вот пока не нашел. Надеюсь, что в этом сезоне что-то появится.

— Судя по Красноярску, готовы ехать даже ниже ФНЛ?

— Если команда с задачами — готов.

Время футбола подходило — где-то в стадионной чаше разминались фанаты в вокально-инструментальном.

«Город над вольной Невой...» — затянули прямо над нашими головами.

«Здесь нет чужих, здесь все свои» — пронесли мимо меня сердитый транспарант фанаты «Динамо». Едва не задев. Все развернуто заранее. Будем считать это ответом «городу над вольной Невой».

Я пожелал Петренко, так и не ставшему русским Эрикссоном, счастья в труде и досуге. Пошел своей дорогой. Я ведь тоже не стал Львом Филатовым — хоть старался.

Про Абрамовича напоминать не стал.

К чему?

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Роман Абрамович
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