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Голышак вспоминает

Сегодня, 11:00

«Огромный чех колотил всех. А я, 20-летний русский мальчик, вывернулся и поставил ему огромный фингал»

Юрий Голышак вспоминает истории из жизни главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Воробьев (слева).
Фото Татьяна Дорогутина
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Илья Воробьев (справа).
Фото Александр Вильф
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Петр Воробьев.
Фото photo.khl.ru
Петр Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпов.
Фото Алексей Иванов
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Истории из жизни Ильи Воробьева, главного тренера магнитогорского «Металлурга».

«Копишь? Или прикалываешься?»

Я очень люблю «Трактор» и Челябинск. Давно туда не ездил — но мне этого города не хватает. Сам удивляюсь, но скучаю.

В Челябинске знаменитый нападающий Валера Карпов (главные свои матчи, кстати, отыгравший за «Магнитку») привез в собственный то ли зоопарк, то ли гостиницу для животных. Знакомил с ежом, с макакой. Макака протягивала крошечную черную ладошку — я со всем уважением пожимал в ответ. До сих пор помню тепло почти прозрачных пальчиков.

По Челябинску, куда мотался как к себе домой, возил меня на каком-то спортивном автомобиле (чуть ли не Ferrari) местный лапшичный король. Близкий к клубу. Каждая яма челябинской дороги отзывалась хорошим ударом прямо в позвоночник.

— А у тебя в Москве какая машина? — поинтересовался на очередном ухабе король, едва не подправив темечком крышу.

— «Королла»! — сообщил я с гордостью. Кажется, даже расправил грудь.

Впечатления не произвело — и я чуть сник. Добавил:

— Новая.

Валерий КАРПОВ. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot;. Валерий Карпов: «Омский шаман испортил мой буллит»

Лапшичный король с необъяснимой для меня горечью вздохнул. Покосился соболезнующе:

— Копишь? Или прикалываешься?

Выбрал из двух вариантов я не сразу. Но выбрал-таки ближайшее к истине:

— Пожалуй, коплю...

В этом городе живет родня чудесного поэта ХХ века Бориса Рыжего — с ними я имел счастье познакомиться. Сестра Лена — это просто чудо. Бездна доброты и обаяния.

А кое с кем не успел — но шанс остается. Вот написал эти строчки, полез проверять — нет, шанса нет, умер этот прекрасный дед полгода назад от коронавируса. Не вытянул организм в 85...

В Москве и Питере есть легендарные фотографы. Звезды профессии. Некоторые доснимались до премии World Press Photo. Это фотографический «Оскар», вручается в Амстердаме. Один такой у Дмитрия Донского, Сергея Киврина, Владимира Вяткина.

У кого-то статуэток две — как у великого, непостижимого Сергея Максимишина. Это космос.

А в Челябинске жил тихий старичок Сергей Васильев. Служил в газете «Челябинский рабочий». На старости лет открыл частный музей фотографии — и имел право. Потому что у него таких «Оскаров» то ли четыре, то ли шесть! Как это оценить умом? Как постичь?

Ну и как не любить Челябинск?

Валерий Карпов. Фото Алексей Иванов
Валерий Карпов.
Алексей Иванов

«Антич»

Но в этой серии у «Магнитки» в борьбе за симпатии огромный козырь. Илья Воробьев!

Семья Воробьевых для меня — что-то особенное. Как же я любил этот хоккей Петра Ильича — с его «набросим пиджачки». Значило это — повязать по рукам и ногам. Перебегать, перетолкать, задушить на льду.

Я обожал смотреть на это чудо — когда «Лада» Воробьева-старшего укатывала очередного соперника. У которого звезд в пять раз больше, а сделать ничего не могут. В нашем старом добром «СЭ» 90-х такая игра называлась «Антич». Имела своих почитателей — и я был среди них.

Какого же «Антича» давал Ильич — о-ох!

Петр Воробьев. Гуру закрытого хоккея, отец главного тренера сборной. Петру Воробьеву — 70

Вратарь с линзами «минус двадцать»

Какой бы вратарь ни оказывался в команде Воробьева-старшего — тут же становился лучшим в лиге. Крушил рекорды непробиваемости. На всем известного Максима Михайловского народ смотрел новыми глазами.

Приехал в Тольятти невесть как высмотренный в чешском чемпионате Иржи Трвай. Один матч на ноль, другой, третий... Что это? Треть матчей того сезона не пропускал вообще!

Меня командировали в Тольятти — прояснять ситуацию.

— Сам с ним договорись. Он скромный, — напутствовал меня кто-то из клуба.

Подкараулил я Трвая на морозе после матча. Прямо возле старого дворца. Очки с толстенными линзами примерзли к моему носу.

— Интервью? — пожал остренькими плечиками Трвай. — Давай. Хоть здесь...

Поправил указательным пальцем очки на переносице — и я с некоторым недоумением зафиксировал: диоптрии у Трвая покруче моих. Стекла в палец толщиной. А у меня, простите, «минус одиннадцать». Еще и заиндевели по краям — смотрел на меня Трвай словно в прицел.

Через несколько лет Леонид Вайсфельд, работавший в той «Ладе», рассказал историю с вратарями в командах Петра Ильича.

— Один вратарь из Тольятти сбежал, на поиски у меня было семь дней. Привез я этого Иржи Трвая. С виду — студент-ботаник, в очочках. А все тольяттинские таксисты в курсе нашей эпопеи с вратарем. В аэропорту один подходит. Стекла такой толщины, будто у него диоптрии «минус двадцать». Кивает в сторону Трвая: «Это что, новый вратарь?» Да, отвечаю. Тот осмотрел Трвая внимательнее: «Он же слепой, как я!»

— А играл чех здорово.

— 19 матчей на ноль. Его забрали в ЦСКА — и там пропустил гол от ворот до ворот. До этого Михайловский в «Ладе» получил «Золотой шлем». Уехал в ЦСКА и сел на лавку. Взяли Трвая — то же самое. Спрашиваю тренера вратарей «Лады» Болсуновского: «Как Михайловский у вас стал лучшим вратарем страны?» Объясняет: «Макс очень хорошо играет по первому броску». — «А второй?» — «Второго у нас не бывает...»

Петр Воробьев. Фото photo.khl.ru
Петр Воробьев.
Фото photo.khl.ru

Привет от Цыбанева

Сегодня Петр Ильич живет вроде бы в Майами. Полагаю — счастлив. В хоккее нашем оставил выдающийся след. Что по результатам (привел Ярославль к первому в его истории чемпионству), что по особенной игре.

Я мечтал познакомиться, сдружиться с Петром Ильичом в былые годы — но корреспондентов Воробьев не жаловал. Говорил сухо, отрывисто. Если говорил вообще.

— А ты передай ему привет от Цыбанева, — посоветовали мне старшие товарищи. — Ильич и оттает. Они тысячу лет дружат.

Цыбанев был известным корреспондентом старшего поколения. Одним из самых-самых в Союзе.

Перехватил я Петра Ильича в Ярославле. Приехал он туда то ли с «Ладой», то ли еще с кем. Не помню.

Ходил вдоль коридора Воробьев мрачнее тучи. В руках — стакан с чаем. Кажется, прилагался даже подстаканник с матовым отблеском — все ж таки старая школа.

— Петр Ильич, — пискнул я. — Интервью бы...

Воробьев на меня даже не взглянул. Отвернулся — и я расслышал что-то сердитое:

— Бу-бу-бу...

Я закусил губу — но не сдался. Тут-то и осенило:

— Привет вам от Цыбанева. Юрия Борисовича.

— От Цыбанева? — Петр Ильич обернулся. Лицо его прояснилось.

— Да, — радостно подтвердил я. — От Цыбанева.

— Да пошел он на ***! — вскричал Воробьев.

От знакомства и дружбы с Петром Ильичом в этот момент я находился в максимально далекой точке. Ничего не попишешь.

— Нашел на кого ссылаться, — шепотом разъяснил все знающий и читающий пресс-атташе ярославского «Локомотива». — Цыбанев сегодня написал заметку про Ярославль. Сравнил клуб с ракетой, а тренеров со ступенями. Отлетела первая ступень — Сергей Николаев. А ракета летит дальше. Вторая ступень — Петр Ильич. Вот он и обиделся...

Петр Воробьев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Петр Воробьев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Быть знаменитым некрасиво»

С Петром Ильичом мы все ж подружимся и сделаем десяток интервью. Поняв душу Ильича, я знал, как угодить. У всякого есть «кнопка» — и я ее, кажется, нащупал.

— Когда вы с «Ладой» выиграли медали, кто-то сказал: «Самая дешевая бронза в истории».

— Это что значит — «дешевая»? — обиженно отодвигался Петр Ильич.

— Так без звезд вообще. Молодежью.

— Ааа! — обрадовался Ильич и придвинулся обратно. — Это правда! Мы молодежи много не платим. Тот же Семенов в прошлом году получал две тысячи. А на стороне, в той же Казани, платят в десять раз больше.

Я молчал, переваривая услышанное.

— А лично мне везде легко работалось. Я человек не капризный, под руководство могу подстроиться. Если надо.

Напоминать Петру Ильичу, как приехал работать в Германию, а там президентом клуба оказалась дама, я не стал. Не представляю Воробьева, всерьез говорящего о хоккее с женщиной. Ну да ладно.

Я торопился на вечерний поезд — и Петр Ильич, расчувствовавшись, сорвал со стены тренерской вместе с кнопкой листочек.

— Вот. В поезде ознакомишься. Это Алла Пугачева на «Фабрике звезд» читала.

Вторник. Москва. ЦСКА &ndash; &quot;Металлург&quot; &ndash; 1:3. Уральцы праздную победу. «Магнитка». Династия чемпионов

Кнопка едва слышно звякнула, ударившись об пол, — и Петр Ильич не выдержал. Развернул и начал читать сам. Нараспев, глухим голосом:

— Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех...

Ну и так далее. Оно длинное.

Последние строчки Воробьев выговорил с особым чувством — дважды, крест-накрест разрубив воздух ладонью:

— Но быть живым, живым, и только,

Живым, и только — до конца.

Курицу в дорогу мне давали, случалось. Строчки Пастернака — впервые.

Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Воробьев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Культурный парень

В той же «Ладе» играл сын Петра Ильича Илья. Отличался бесстрашием и фантастической самоотдачей. При не самых значительных габаритах спуску не давал никому.

Как-то я услышал — Илюша дает интервью после матча. Опираясь на клюшку.

Я остановился, замер. Это что ж такое происходит? Речь льется, образы, учтивость! Тот ли это Илья Воробьев, который четверть часа назад ложился под шайбу, да еще норовил кому-то начистить физиономию?

Прошло время. Я приехал на чемпионат мира в Кельн. 2010 год.

Сборной Быкова помогал со всякими техническими вопросами культурный парень в очках. То организовать автобус, то перевести речь Быкова на пресс-конференции.

Илья Воробьев. «Когда счет 1:0, люди переключат на другой вид спорта, где 1:0 — это нормально». Большое и вдумчивое интервью с Ильей Воробьевым

Ч-черт, какое ж знакомое лицо... Может, это Трвай? Вроде нет. Трвая я помню.

— Так это ж Илья Воробьев! — разъяснил мне кто-то. — Между прочим, он легенда немецкого хоккея. Его свитер где-то там висит — то ли в зале славы, то ли еще где...

Никогда я не погружался в историю семьи Воробьевых столь глубоко. Пожалуй, был даже обескуражен.

В первый же вечер сели с Ильей в холле той самой гостиницы, где жила сборная. Проговорили час — с того момента я был уверен в двух вещах.

Во-первых, очень скоро Воробьев-младший станет отличным тренером. Жизнь меня не подвела — подтвердила ожидания.

А второе — болеть за этого парня я буду всегда и везде. Где бы ни работал.

Илья Воробьев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Воробьев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как в Голливуде

Выяснилось, что никто Илью помогать сборной не звал — предложил себя сам. Причем через немцев.

— Да, идея была моя. Предложил через немецкую федерацию. Я знаю немецкий и английский — надеюсь, все пройдет хорошо. Играл с некоторыми ребятами из этой сборной, с Витей Козловым вообще с детства знакомы. Думаю, с организацией проблем не будет. Для меня это прекрасный опыт. Помогаю со всеми административными вопросами — начиная от перевода и заканчивая хозяйственными делами. Вот Саше Овечкину новый шлем доставляли откуда-то из Мюнхена, за день до игры должен был привезти какой-то словак. Это самое экзотическое, с чем столкнулся. Пришлось срочно организовать доставку. Решал вопрос с кормежкой в отеле. Чтоб повара подстроились под наши вкусы.

Илья рассказывал, что играл во Франкфурте. Здесь же закончил — и остался жить.

Выглядел он столь юным, что я удивился — стоило ли заканчивать?

Воробьев вздохнул горько-горько:

— Я до сих пор помню дату, когда сыграл последний свой матч, — 9 сентября. Играли с «Ганновером». Это тема для меня печальная. Случилось два подряд очень серьезных сотрясения мозга. Вот тогда красиво, как в Голливуде, увозили на неотложке прямо со льда. Очнулся в больнице, смотрю — майка разрезана ножницами. На тот случай, если совсем уходить буду, чтоб сердце запустить. Выкарабкался — и услышал от немецких докторов: «Третье такое сотрясение — и будешь остаток жизни проводить, как один боксер, в кресле...» Я переспросил: «Мохаммед Али, что ли?» — «Точно. Хоть у тебя все не так далеко зашло». Мне жизни Али не хотелось!

Вот она — обратная сторона хоккея. Я даже не сразу догадался переспросить, как случилось то сотрясение.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo;. «Магнитка» — главный претендент на финал. Но и у нее есть проблемы

Но все-таки спросил:

— Как?

— Да банально, — усмехнулся Илья Петрович. — Человек в меньшинстве выбрасывал шайбу из зоны и сбоку засадил мне клюшкой по голове. На лице у меня все было переломано.

Я попытался вслух представить, какая это боль — если «все на лице переломано».

— Да ну! — оборвал меня Воробьев. — Мне вообще больно не было. Сразу выключился. Двадцать минут лежал без сознания. Больно мне было в 23 года. Между бортов есть соединения, в эту дырочку угодило лезвие конька. Нога осталась на месте, а тело ушло в сторону. Тогда, кроме перелома, полетели все связки, капсула. Вот эта боль была поинтереснее. Полгода ходил на костылях. Тогда по дурости верил и в себя, и во врачей. А годы спустя мне те же доктора рассказали: «Мы не верили, что ты восстановишься». Нога очень необычно сломалась.

Меня самого терзали и терзают головные боли. Спросил об этом и Воробьева:

— Болит голова?

— Да, — кивнул тот. — Противопоказана любая физическая нагрузка. Наверное, когда-то пройдет. А если не пройдет — надо учиться жить с этим.

Илья Воробьев (слева). Фото Татьяна Дорогутина
Илья Воробьев (слева).
Татьяна Дорогутина

Драка с чехом

Я предполагал, что он мужественный парень. А теперь уж убедился окончательно: мужества у Ильи — на троих. Это если в человеке есть — то уж есть. Наверное, навсегда.

Его возвращения на лед после сотрясений — лучшее подтверждение. Да и готовность драться со всеми подряд.

— В Германии действительно дрался со всеми подряд! — рассмеялся собственным воспоминаниям Воробьев. — Был огромный чех Увира, легендарная личность. Чемпион мира. Колотил в бундеслиге всех. И я, двадцатилетний русский мальчик, попадаю под него. Насел на меня, я вывернулся, сорвал с него две толстенные золотые цепочки, огромный фингал поставил. Отделал его, словом. После матча иду к машине, Увира навстречу. Лед держит у головы. Протягивает руку — и по-русски: «Поз-драв-ля-ем...»

«Злая собака»

Я встречал много бывших хоккеистов, которые отыграют свое — и «пустые» внутри. Никакого хоккея. Увидел по телевизору — скорее переключают.

— О, это не моя история! — обрадовался смене темы Воробьев. — В предыдущем сезоне отыграл всего девять игр, в этом — две неполные. Очень хорошо сейчас понимаю, насколько люблю хоккей и как мне его не хватает. Когда сидишь дома, смотришь в одну точку, потому что больше ничего не можешь делать, у тебя просто голова болит... Вот это ответ — почему я здесь. Поближе к хоккею.

— Быть вторым тренером при отце — путь не для вас?

— Почему нет? Я специально возвращался в Германию — подучиться еще и тренерским моментам. Не знаю, как в КХЛ, но в тогдашней российской суперлиге физическая подготовка отставала от немецкой. В Германии этому уделяют много внимания. Эта тема меня захватывает. А отцу буду помогать с удовольствием.

Про умение Петра Ильича ставить команде «физику» легенды ходят — уж не разберешь, где правда, где нет. Хоккеисты нежного склада сваливали из клубов — достаточно было слуха, что придет вот-вот Петр Ильич.

Зато для игроков попроще школа была уникальная. Как и возможность прикоснуться к медалям.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo;. Творчество победило системность. Креативный хоккей Воробьева должен задать новый тренд

— Самое тяжелое упражнение отца? — спрашивал я Илью.

— «Злая собака»!

— Что это? — радовался я.

— По зоне один бегает с шайбой, а другой должен отбирать. Отрезки по тридцать секунд. С людей по семь потов сходило...

Быть может, сегодня «злую собаку» познала и Магнитка. Поэтому и откладывается отпуск до последнего.

Я счастлив, что Илья Воробьев стал таким тренером. Команда которого проиграла первые два домашних матча в серии, пропустив 15 шайб. Но как-то вырулила, взяла свое.

Не знаю, каким он стал, — прежний Воробьев не имел секретов от интересующихся. Рассказывал, как далеко немецкому чемпионату до КХЛ в смысле зарплат.

— «Далеко» — не то слово! Средний хоккеист здесь получает 70-80 тысяч евро «чистыми» в год. Еще клуб снимает квартиру и дает автомобиль. В плей-офф случаются какие-то премиальные. Совсем смешные по сравнению с КХЛ.

Не знаю, удалось ли ему вернуть российское гражданство. Получив когда-то немецкое, наше потерял. А мне рассказывал 12 лет назад:

— Хотел вернуть, хотел. Не получилось. Шагов было много на разных уровнях. Что сделано, то сделано. Паспорт у меня немецкий, а сердце все равно в России. Не зря же я рядом со сборной. Это был драматичный момент — когда сдавал российский паспорт. Разглядывал печать, которую на него шлепнули: «Аннулирован», — и сердце щемило... В Москве я как дома — до Новогорска и сейчас доеду с закрытыми глазами. Речку помню, где купались. От ностальгии никуда не деться.

Илья Воробьев (справа). Фото Александр Вильф
Илья Воробьев (справа).
Александр Вильф

Таблетки в унитаз

Он поиграл в той «Магнитке», которую тренировал Дэйв Кинг. После старик-канадец рассказал кучу занимательного в книжке.

Илья Воробьев рассказал мне про другую сторону хоккея — как надо было играть в том Магнитогорске, чтоб в нем задержаться. Ведь говорил же Алексей Смертин, что надо было делать, чтоб закрепиться в «Челси» времен раннего Абрамовича: «Найти общий язык с Лэмпардом». В каждом клубе — свои тонкости.

— Книгу Кинга вы читали? — начал я, помню, издалека.

— Часть на английском. Сам Кинг мне подарил и подписал, когда работал в «Мангейме». Мама только сейчас привезла русский перевод, буду его изучать.

— Вы играли у него в Магнитогорске. Кинг написал, что хоккеистов закармливали таблетками. Кто поопытнее, тот спускал их в унитаз.

— Нам говорили, что это витамины. Но я взрослый парень, отправлял их туда же. Знаете, не хочу трогать эту тему, остались хорошие воспоминания о «Металлурге». Хоть меня из него и попросили.

Дэйв КИНГ. Дэйв Кинг: «Знарок реагирует на глупые вопросы так, как надо!»

— Почему?

— Я сам виноват. Кингу нравился парень, который отрабатывает и туда и сюда. Я выходил на все вбрасывания, блокировал много бросков. Рабочая лошадь. Начался новый сезон, команда посыпалась. Кинга убрали, а меня следом. Потому что статистика — два плюс два. При этом считаюсь иностранцем. Виноват я сам: перестал с себя спрашивать как с иностранца. Перестал думать о личной статистике. Думал только о команде — но такой подход хорош, когда команда выигрывает.

— Обидно было?

— Очень. Я отдавал душу и сердце. Да и обычно я выбирал команду, а тут меня выгнали — впервые в жизни.

— В Германии у Кинга ничего не получилось?

— Не получилось. Здесь сложно тренировать — ты не можешь отправить игрока во вторую команду, фарм-клубов просто нет. Есть двадцать игроков — и каждого ты должен похлопать по плечу, чтоб он дал результат. Кинг — человек старой закалки. Хоть он как никто разбирался в хоккейных мелочах. Знал всех игроков мира, прямо как Виктор Васильевич Тихонов. Часами мог об этом рассказывать.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Петр Воробьев
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