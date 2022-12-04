«Если бы все работало по уму — был бы лучший футбольный континент». Истории про африканские сборные

Что происходит с футболом в Африке на ЧМ и не только.

Аргентина будет в финале

Я знал, что Сенегал выдаст на чемпионате мира что-то эдакое. Знал, знал, знал!

Вы усмехнетесь — что я еще «знал»? А вот что — после первого матча сборной Аргентины — поражения от саудовцев многим хотелось выкрикнуть: «Они положили сырой порох, Карл!»

Эээ, нет! Этот порох еще полыхнет!

Еще тогда я подумал: вот эти вялые, будто плюшевые, аргентинцы доковыляют до финала. Ведь было уже такое — чемпионат мира-1990, великая Аргентина проигрывает вот точно так же Камеруну. Ну и что дальше? Вы же помните?

Та Аргентина — копия нынешней. Сегодняшний поникший Месси — почти тот Марадона. Правда, был в той Аргентине неожиданный козырь: вратарь Серхио Гойкоэчеа. Отыгравший весь турнир гениально. Самой малости не дотянулся до мяча в финале. А ведь это был пенальти, минут пять до конца — и Бреме пробил точно под штангу!

Так что ждите Аргентину в финале.

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Но я не об этом. Даже не о том, что время беспощадно и мой любимец из 1990-х гениальный Драган Стойкович похож вдруг стал на певца Салтыкова. Да-да, того самого — «Кони в яблоках, кони серые...»

Откорректировало время и образ Шакири, забивающего на третьем чемпионате мира. Килограммами с десятью лишнего веса — ну, вылитый Олег Гарин. Чудесный форвард из 1990-х. А ничего — все равно ловок!

Я про Сенегал. Это что-то удивительное. Феноменальная даже для Африки земля, рождающая таланты.

Когда-то туда добирались наши селекционеры — зная, где искать настоящее и недорогое. Уже в ЮАР, Камеруне, Нигерии — не говоря про одну из самых дорогих стран мира Анголу — ломили цены за футболистов. Но в Сенегале даже на пустыре можно было отыскать бриллиант.

Этот бриллиант мог играть в сандалиях с отскакивающей на ходу подошвой. Каким-нибудь набивным мячом. Но имеющий глаза — разглядит.

«Курбан Бекиич, дай денег!»

Помню, рассказывал то ли сам Костя Сарсания, то ли кто-то из общих друзей — полетели Сарсания и Бердыев в Сенегал. Смотреть дешевых и талантливых.

Пошли на базар — выбирать сувениры. Маски в каждой африканской стране удивительные.

Костя чуть отстал, подозвал украдкой какого-то оборванца, сунул пять долларов. Указал на спину Бердыева: «Подойди к этому гражданину, произнеси: «Курбан Бекиич, дай денег! Запомнил?» Сам глядит со стороны, угорает. Бердыев маски перебирает — и вдруг негритенок сбоку. Позабыл все слова, кроме одного. Теребит за рукав: «Бекиич, Бекиич...» Тот побледнел!

Алексей Еременко. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Академия братьев Еременко

Сегодня в Сенегале дешево уже не купишь. Разговаривали недавно с Алексеем Еременко. Живет Алексей сегодня на несколько стран. Можно застать в Красногорске, где купил квартиру. Но легче — в Гамбии, где выстроил с братом собственную академию.

Алеша знал, куда вкладываться. Отныне может консультировать по африканскому футболу.

Вот и Сенегал как-то вспомнил. Живет-то рядом. Ему в Сенегал съездить — как нам с вами в Лобню какую-нибудь.

— Почему я выбрал Гамбию? Там безопасно!

— Неужели?

— Если сравнивать с другими странами — вполне. Находится прямо у моря, внутри Сенегала, где тоже полно сильных футболистов. Академия-то будет для всех!

— Кто-то посоветовал?

— Сам додумался. Есть у меня приятель — итальянец Омар Сесилли. Бывший скаут «МЮ», затем в «Монако» работал, а сейчас на «Марсель». Уже семь лет живет в Сенегале. Здорово мне помогает.

— Чем?

— Можно облететь всю Африку — не найти ни одного футболиста. Надо знать, куда отправляться. Вот Омар постоянно в самолетах. Бывает на разных турнирах. Мне подсказывает: «Леша, давай туда, может быть интересно. Вот сюда лучше не надо...» А то бывали случаи, прилетаю — там дурдом.

— Что такое «дурдом»?

— Играют 20 команд. Это 400 футболистов. Из них толковых — два. Но не уровня Дрогба. Ради таких нет смысла срываться на край света. А с Омаром впервые пересеклись в Танзании на Кубке Африки — U-17. Говорит: «Был я в Экваториальной Гвинее, там неплохая академия. Есть пара толковых футболистов...» Страна маленькая, закрытая, тяжело визу получить.

— Самый крутой клуб в «черной» Африке?

— В Сенегале приличная академия. Великолепная база, дорогие футболисты. Ценник — 600-700 тысяч евро.

— Стоят они этих денег?

— Они стоят больше! Если правильно их развивать. Если бы в Африке все работало по уму — это был бы самый крутой футбольный континент. В Гамбии живет миллион семьсот тысяч — и все играют в футбол! Крошечная страна! Кот-д'Ивуар — то же самое. Посмотрите, в каких клубах игроки сборной.

Впрочем, есть страна, где уличных талантов еще больше. Дадут фору Сенегалу с его академиями.

Разговорились недавно с Владиславом Бондаренко. Сыном того самого Виктора Ивановича, который тренирует в Африке много-много лет. Владислав и в Африке поработал, и в «Анжи», московском «Динамо» и «Торпедо». В общем, разбирается.

Мы с Сашей Кружковым расспрашивали как раз про феноменальный Сенегал — и узнали вдруг, что слово «феноменальный» подходит совсем другой стране. Хотя Сенегал тоже крут.

— Из всех франкофонов — учитывая Камерун, Сенегал и Кот-д'Ивуар — в Мали больше всего талантов. Именно в юном возрасте. Прямо клондайк! Страна-то нищая. Пустыня, есть нечего. Один шанс пробиться — через футбол. Все! Каждый туда лезет, конкуренция бешеная. Французы начали их учить. Ну и пошло дело.

Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России. Фото Global Look Press

Почему Марокко провалил ЧМ-2018

Как-то встретились в Москве с Юрием Севастьяненко. Который всю жизнь проработал в Африке, а встречать старость перебрался в Канаду. Мы его понимаем. Дряхлеть в Квебеке — и наша мечта.

Говорили об Африке с таким наслаждением! Сколько всего узнавали!

Остановившись в хостеле рядом с редакцией, Севастьяненко заглядывал каждый день. Дополнял и дополнял рассказы новыми причудливыми деталями. А особенно полюбившемуся за добродушие корреспонденту Кружкову даже вручил портфель из шкуры непонятного животного (уж не из человечины ли?). Таким портфелем помахивал, помню, товарищ Огурцов в «Карнавальной ночи». А теперь вот Кружков...

— Много в тех краях футболистов с «левыми» паспортами?

— Северная Африка этим уже давно не занимается. Там контроль строгий. Так что если игрок из Марокко, Алжира, Египта или Туниса, в подлинность документов можно верить. Вот на юге — в черных странах — «липачей» хватает. Гана, Камерун, Сенегал, Гвинея... Видят, что мальчик способный, и лет в десять меняют свидетельство о рождении. Сбрасывают два-три года. А потом в Европу продают.

Попутно узнали, почему сборная Марокко скверно выступила в России на чемпионате мира. Теперь-то мы знаем ее силу. Узнаете, что помешал, — обомлеете!

— Что ж лично вы не помогли сборной Марокко на чемпионате мира — столько прожив в этой стране?

— Сделал что мог! Журналисты требовали, чтоб меня включили в штаб. Все-таки на родине моей играют. Чувствую — до дела не дойдет, отправился в Россию сам. Оказалось, сборной Марокко занимается какая-то Марта, офис в центре Москвы. Спустились, повертели мои документы в руках. Рассказали — ФИФА позволяет взять одного человека, дает ему зарплату. Место уже занято. А мне и денег-то нужно не было, просто хотелось помочь сборной. Я в Марокко убеждал: «Вас кинут! Потом проиграете все!»

Когда услышал, что сборная собирается поселиться в Воронеже, обомлел. Бросился в посольство Марокко, там меня все знают. Парадный вход никогда не открывают, тот заржавел весь — а для меня открыли!

— Какая честь.

— Все почему? Посол — бывший футболист сборной. Стол накрыл. Говорю: «Вы хоть представляете, что такое Воронеж? Это гибель, проиграете все матчи».

— Что отвечает?

— «Я знаю, тоже не хочу Воронеж. Был там по работе. Знаю и про скинхедов, и про остальное. Тяжелый город. Надо базироваться в Москве или Петербурге». Я добавляю: «Или в Казани». За свои деньги поехал в Казань. Зима, заносы — но добрался. Иду в министерство спорта, там все демократично: «Две команды к нам просились — мы отказали...»

— Кто?

— Кажется, Сенегал и Нигерия. Но президент Татарстана прекрасно знает марокканского короля, встречались по экономическим вопросам. Замминистра поднялся и ушел выяснять — я целый день дожидался. Наконец возвращается: «Мы согласны принять марокканцев! Пусть напишут официальное обращение в Москву или напрямую нам. Мы даже цену за гостиницу сборной Марокко не повысим. Болельщикам тоже поможем». Я снова в посольство с этими новостями.

Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России. Фото Global Look Press

— Почему же вариант с Казанью отпал?

— Загадка! В итоге для сборной придумали настолько дикую логистику, что вы не поверите! Будете смеяться!

— Все лучше, чем печалиться.

— (Расстилает карту.) Вот Воронеж, да? Первый матч в Петербурге, второй — в Москве. Тренировались, играли контрольные матчи в Австрии и Словакии. Перед самым чемпионатом мира полетели в Таллин. Ага, думаю, 150 километров до Питера, оттуда и приедут. За два дня прилетят, отоспятся, им уже дадут официальное поле.

— Что помешало?

— Не представляю! Набили четыре гола Эстонии и отправились в Воронеж. Пробыли 48 часов, только распаковались — и назад в Петербург. А знаете, где тренировались в Воронеже? Стадиончик «Чайка» при военном училище. Для курсантов, может, и неплохой, но профессионального нет ничего. До центра города 20 километров. Я, как узнал, сказал: «Вы проиграете даже Ирану». Слабой команде.

— Марокко сильнее?

— Раза в два! У нас все профессионалы, из хороших команд Европы. Ни одного парня из марокканского чемпионата. Да и родились все в Европе. Я в федерацию обращался, к журналистам: «Ждёт катастрофа!» Вот кто-то повесил лапшу на уши: «Воронеж — лучший город страны».