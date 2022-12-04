Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Р§Рњ 2022
Главная
Голышак вспоминает

4 декабря, 15:30

«Если бы все работало по уму — был бы лучший футбольный континент». Истории про африканские сборные

Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Радость марокканцев в матче против Бельгии.
Фото AFP
Алексей Еременко.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России.
Фото Global Look Press
Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России.
Фото Global Look Press
1/4
Что происходит с футболом в Африке на ЧМ и не только.

Аргентина будет в финале

Я знал, что Сенегал выдаст на чемпионате мира что-то эдакое. Знал, знал, знал!

Вы усмехнетесь — что я еще «знал»? А вот что — после первого матча сборной Аргентины — поражения от саудовцев многим хотелось выкрикнуть: «Они положили сырой порох, Карл!»

Эээ, нет! Этот порох еще полыхнет!

Еще тогда я подумал: вот эти вялые, будто плюшевые, аргентинцы доковыляют до финала. Ведь было уже такое — чемпионат мира-1990, великая Аргентина проигрывает вот точно так же Камеруну. Ну и что дальше? Вы же помните?

Та Аргентина — копия нынешней. Сегодняшний поникший Месси — почти тот Марадона. Правда, был в той Аргентине неожиданный козырь: вратарь Серхио Гойкоэчеа. Отыгравший весь турнир гениально. Самой малости не дотянулся до мяча в финале. А ведь это был пенальти, минут пять до конца — и Бреме пробил точно под штангу!

Так что ждите Аргентину в финале.

**

Но я не об этом. Даже не о том, что время беспощадно и мой любимец из 1990-х гениальный Драган Стойкович похож вдруг стал на певца Салтыкова. Да-да, того самого — «Кони в яблоках, кони серые...»

Лионель Месси. Вытащит ли Месси Аргентину в четвертьфинал и способны ли США на новую сенсацию ЧМ? Главные интриги дня

Откорректировало время и образ Шакири, забивающего на третьем чемпионате мира. Килограммами с десятью лишнего веса — ну, вылитый Олег Гарин. Чудесный форвард из 1990-х. А ничего — все равно ловок!

Я про Сенегал. Это что-то удивительное. Феноменальная даже для Африки земля, рождающая таланты.

Когда-то туда добирались наши селекционеры — зная, где искать настоящее и недорогое. Уже в ЮАР, Камеруне, Нигерии — не говоря про одну из самых дорогих стран мира Анголу — ломили цены за футболистов. Но в Сенегале даже на пустыре можно было отыскать бриллиант.

Этот бриллиант мог играть в сандалиях с отскакивающей на ходу подошвой. Каким-нибудь набивным мячом. Но имеющий глаза — разглядит.

«Курбан Бекиич, дай денег!»

Помню, рассказывал то ли сам Костя Сарсания, то ли кто-то из общих друзей — полетели Сарсания и Бердыев в Сенегал. Смотреть дешевых и талантливых.

Пошли на базар — выбирать сувениры. Маски в каждой африканской стране удивительные.

Костя чуть отстал, подозвал украдкой какого-то оборванца, сунул пять долларов. Указал на спину Бердыева: «Подойди к этому гражданину, произнеси: «Курбан Бекиич, дай денег! Запомнил?» Сам глядит со стороны, угорает. Бердыев маски перебирает — и вдруг негритенок сбоку. Позабыл все слова, кроме одного. Теребит за рукав: «Бекиич, Бекиич...» Тот побледнел!

Алексей Еременко. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Алексей Еременко.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Академия братьев Еременко

Сегодня в Сенегале дешево уже не купишь. Разговаривали недавно с Алексеем Еременко. Живет Алексей сегодня на несколько стран. Можно застать в Красногорске, где купил квартиру. Но легче — в Гамбии, где выстроил с братом собственную академию.

Алеша знал, куда вкладываться. Отныне может консультировать по африканскому футболу.

Вот и Сенегал как-то вспомнил. Живет-то рядом. Ему в Сенегал съездить — как нам с вами в Лобню какую-нибудь.

— Почему я выбрал Гамбию? Там безопасно!

— Неужели?

— Если сравнивать с другими странами — вполне. Находится прямо у моря, внутри Сенегала, где тоже полно сильных футболистов. Академия-то будет для всех!

— Кто-то посоветовал?

— Сам додумался. Есть у меня приятель — итальянец Омар Сесилли. Бывший скаут «МЮ», затем в «Монако» работал, а сейчас на «Марсель». Уже семь лет живет в Сенегале. Здорово мне помогает.

— Чем?

— Можно облететь всю Африку — не найти ни одного футболиста. Надо знать, куда отправляться. Вот Омар постоянно в самолетах. Бывает на разных турнирах. Мне подсказывает: «Леша, давай туда, может быть интересно. Вот сюда лучше не надо...» А то бывали случаи, прилетаю — там дурдом.

— Что такое «дурдом»?

— Играют 20 команд. Это 400 футболистов. Из них толковых — два. Но не уровня Дрогба. Ради таких нет смысла срываться на край света. А с Омаром впервые пересеклись в Танзании на Кубке Африки — U-17. Говорит: «Был я в Экваториальной Гвинее, там неплохая академия. Есть пара толковых футболистов...» Страна маленькая, закрытая, тяжело визу получить.

— Самый крутой клуб в «черной» Африке?

— В Сенегале приличная академия. Великолепная база, дорогие футболисты. Ценник — 600-700 тысяч евро.

— Стоят они этих денег?

— Они стоят больше! Если правильно их развивать. Если бы в Африке все работало по уму — это был бы самый крутой футбольный континент. В Гамбии живет миллион семьсот тысяч — и все играют в футбол! Крошечная страна! Кот-д'Ивуар — то же самое. Посмотрите, в каких клубах игроки сборной.

Впрочем, есть страна, где уличных талантов еще больше. Дадут фору Сенегалу с его академиями.

Радость сборных Японии и&nbsp;Сенегала и&nbsp;грусть сборной Германии. Пой, Азия! Пляши, Африка! Думай, классический футбольный мир!

Разговорились недавно с Владиславом Бондаренко. Сыном того самого Виктора Ивановича, который тренирует в Африке много-много лет. Владислав и в Африке поработал, и в «Анжи», московском «Динамо» и «Торпедо». В общем, разбирается.

Мы с Сашей Кружковым расспрашивали как раз про феноменальный Сенегал — и узнали вдруг, что слово «феноменальный» подходит совсем другой стране. Хотя Сенегал тоже крут.

— Из всех франкофонов — учитывая Камерун, Сенегал и Кот-д'Ивуар — в Мали больше всего талантов. Именно в юном возрасте. Прямо клондайк! Страна-то нищая. Пустыня, есть нечего. Один шанс пробиться — через футбол. Все! Каждый туда лезет, конкуренция бешеная. Французы начали их учить. Ну и пошло дело.

Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России. Фото Global Look Press
Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России.
Фото Global Look Press

Почему Марокко провалил ЧМ-2018

Как-то встретились в Москве с Юрием Севастьяненко. Который всю жизнь проработал в Африке, а встречать старость перебрался в Канаду. Мы его понимаем. Дряхлеть в Квебеке — и наша мечта.

Говорили об Африке с таким наслаждением! Сколько всего узнавали!

Остановившись в хостеле рядом с редакцией, Севастьяненко заглядывал каждый день. Дополнял и дополнял рассказы новыми причудливыми деталями. А особенно полюбившемуся за добродушие корреспонденту Кружкову даже вручил портфель из шкуры непонятного животного (уж не из человечины ли?). Таким портфелем помахивал, помню, товарищ Огурцов в «Карнавальной ночи». А теперь вот Кружков...

— Много в тех краях футболистов с «левыми» паспортами?

— Северная Африка этим уже давно не занимается. Там контроль строгий. Так что если игрок из Марокко, Алжира, Египта или Туниса, в подлинность документов можно верить. Вот на юге — в черных странах — «липачей» хватает. Гана, Камерун, Сенегал, Гвинея... Видят, что мальчик способный, и лет в десять меняют свидетельство о рождении. Сбрасывают два-три года. А потом в Европу продают.

Попутно узнали, почему сборная Марокко скверно выступила в России на чемпионате мира. Теперь-то мы знаем ее силу. Узнаете, что помешал, — обомлеете!

1&nbsp;декабря. Канада&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Марокко. Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!

— Что ж лично вы не помогли сборной Марокко на чемпионате мира — столько прожив в этой стране?

— Сделал что мог! Журналисты требовали, чтоб меня включили в штаб. Все-таки на родине моей играют. Чувствую — до дела не дойдет, отправился в Россию сам. Оказалось, сборной Марокко занимается какая-то Марта, офис в центре Москвы. Спустились, повертели мои документы в руках. Рассказали — ФИФА позволяет взять одного человека, дает ему зарплату. Место уже занято. А мне и денег-то нужно не было, просто хотелось помочь сборной. Я в Марокко убеждал: «Вас кинут! Потом проиграете все!»

Когда услышал, что сборная собирается поселиться в Воронеже, обомлел. Бросился в посольство Марокко, там меня все знают. Парадный вход никогда не открывают, тот заржавел весь — а для меня открыли!

— Какая честь.

— Все почему? Посол — бывший футболист сборной. Стол накрыл. Говорю: «Вы хоть представляете, что такое Воронеж? Это гибель, проиграете все матчи».

— Что отвечает?

— «Я знаю, тоже не хочу Воронеж. Был там по работе. Знаю и про скинхедов, и про остальное. Тяжелый город. Надо базироваться в Москве или Петербурге». Я добавляю: «Или в Казани». За свои деньги поехал в Казань. Зима, заносы — но добрался. Иду в министерство спорта, там все демократично: «Две команды к нам просились — мы отказали...»

— Кто?

— Кажется, Сенегал и Нигерия. Но президент Татарстана прекрасно знает марокканского короля, встречались по экономическим вопросам. Замминистра поднялся и ушел выяснять — я целый день дожидался. Наконец возвращается: «Мы согласны принять марокканцев! Пусть напишут официальное обращение в Москву или напрямую нам. Мы даже цену за гостиницу сборной Марокко не повысим. Болельщикам тоже поможем». Я снова в посольство с этими новостями.

Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России. Фото Global Look Press
Игроки сборной Марокко на ЧМ-2018 в России.
Фото Global Look Press

— Почему же вариант с Казанью отпал?

— Загадка! В итоге для сборной придумали настолько дикую логистику, что вы не поверите! Будете смеяться!

— Все лучше, чем печалиться.

— (Расстилает карту.) Вот Воронеж, да? Первый матч в Петербурге, второй — в Москве. Тренировались, играли контрольные матчи в Австрии и Словакии. Перед самым чемпионатом мира полетели в Таллин. Ага, думаю, 150 километров до Питера, оттуда и приедут. За два дня прилетят, отоспятся, им уже дадут официальное поле.

— Что помешало?

— Не представляю! Набили четыре гола Эстонии и отправились в Воронеж. Пробыли 48 часов, только распаковались — и назад в Петербург. А знаете, где тренировались в Воронеже? Стадиончик «Чайка» при военном училище. Для курсантов, может, и неплохой, но профессионального нет ничего. До центра города 20 километров. Я, как узнал, сказал: «Вы проиграете даже Ирану». Слабой команде.

— Марокко сильнее?

— Раза в два! У нас все профессионалы, из хороших команд Европы. Ни одного парня из марокканского чемпионата. Да и родились все в Европе. Я в федерацию обращался, к журналистам: «Ждёт катастрофа!» Вот кто-то повесил лапшу на уши: «Воронеж — лучший город страны».

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Алексей Еременко-младший
Константин Сарсания
Курбан Бердыев
26
70
Читайте также
Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция
«Его собаки живут лучше многих людей». До чего довела Хэмилтона любовь к животным
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста
Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
Как получить родовой сертификат
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Защитник Марокко Хакими заявил, что Испания должна бояться команду перед матчем ЧМ-2022
Семин считает, что Мбаппе сможет побить рекорд Клозе по голам на ЧМ
Дешам рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире
В Бразилии нет новых Кафу, Марсело и Роберто Карлоса. Травмы обнажили системный кризис
Коке рассказал о переживаниях после поражения в матче Японии с Испанией на ЧМ-2022
Юрий Семин: «Япония может расправиться с Хорватией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Один канадцев обыграл. Швырял их как хотел». Величайший спортсмен Советского Союза
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры