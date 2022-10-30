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Голышак вспоминает

Сегодня, 13:15

«Я предал футбол — и был наказан. Боль страшная». Истории про ярчайшего российского тренера

Юрий Голышак
Обозреватель
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Анатолий Байдачный.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Анатолий Байдачный.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Анатолий Байдачный.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Анатолий Байдачный.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Команда «Пахтакора» после авиакатастрофы. Олег Базилевич — второй справа.
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Вслед юбилею Анатолия Байдачного — 1 октября ему исполнилось 70 лет.

«В 65 мужчина боится, что она согласится»

70-летия Байдачного Москва и российский футбол не особо заметил — я этому удивляюсь. Анатолий Николаевич еще недавно был нарасхват. Недодал эмоций матч? Сейчас Байдачный на пресс-конференции все компенсирует.

Пожалуй, ни с кем я не сделал столько интервью, сколько с ним. Каждый раз шел как на хороший спектакль. В историях и образах Байдачный не повторялся. Мне и сегодня его не хватает.

Из юного корреспондента я превращался в опытного, почти плешивого. Огромный кассетный диктофон менялся на тоненький, изящный. Кассеты к которому не требовались.

Зато Байдачный не менялся. Этим и был хорош.

Сегодня я, опомнившись, запоздало поздравляю — и вспоминаю, как веселил, как околдовывал этот человек прежде...

Помню, поздравлял его с каким-то юбилеем — и немедленно услышал в ответ:

— Чем мужчина в 55 отличается от мужчины в 65?

Я крепко задумался. Сразу не нашелся.

— В 55 когда знакомится с женщиной — боится, что она ему откажет. А в 65 боится, что она согласится! — торжествовал Байдачный.

Сегодня вспоминаю и думаю: мне 48. Состояние, честно говоря, между тем страхом и этим.

2010 год. Анатолий БАЙДАЧНЫЙ на тренерской скамейке &quot;Терека&quot;. Фото - Татьяна ДОРОГУТИНА, &quot;СЭ&quot;. Анатолий Байдачный: «Теперь смерти не боюсь»

Веселый матерщинник

Кто-то из футболистов безо всякого стеснения подначивал Байдачного:

— Да во что вы вообще играли 30 лет назад?

Иногда я задаю себе тот же вопрос. Отыскиваю в YouTube матч «Спартака» с киевским «Динамо», например. На котором был сам. Тогда, с трибуны, мне все нравилось.

Пересматриваю сегодня — это же фантастика! Скорость, передачи, мысль — да круче нынешнего футбола!

Вот поэтому не удивляюсь, что Байдачный вспыхивает, горячится в ответ на такие ухмылки — и я, вслушиваясь, узнаю веселого матерщинника из 90-х. Чье «мля» запикивали, чертыхаясь, все телеканалы страны:

— Не знаю, во что, но мы играли,***, в финале Кубка Кубков! А вы, ***, — во что? ***, как же мы проиграли этот финал...

Валерий Газзаев и Анатолий Байдачный. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Газзаев и Анатолий Байдачный.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«После второго чемпионата вылетел «Спартак» и минское «Динамо». Нормально?»

Каким был ершистым — таким и остался. На все глубоко личный взгляд. Которым не стесняется делиться.

Перешли на «осень — весну»? Байдачный смеялся:

— Эта идея не вчера родилась! Еще до России в Белоруссии попробовали — и вернулись назад. Для 4-5 клубов это здорово, а воспитание своих игроков сразу же останавливается. Даже если понастроить манежи. Россия — северная страна, никуда от этого не денешься. Разница между богатыми и бедными станет глубже. А футбол будет нищим. Сколько же бреда было на моем веку!

— Прямо бреда?

— А как же? Вот типа этого «осень — весна». После игр били пенальти, я в этом участвовал. Полный абсурд. Три главных тренера работали в сборной. Решили выиграть «Европу» и Олимпиаду, проводили два чемпионата в один сезон 76-го года. Не выиграли ни то, ни другое, а после второго чемпионата вылетели «Спартак» и минское «Динамо». Нормально? Идиотизм!

Валерий Винокуров. «Бышовец определял состав сборной, глядя «Поле чудес». Один из главных журналистов СССР

«Лети назад в «Арсенал». Быстрее будет»

Было время — фамилию Глеб в Белоруссии произносили почтительным шепотом. Великий, непостижимый! Человек из «Арсенала»!

Только главный тренер сборной Анатолий Байдачный не церемонился. Совсем напротив.

— Сашка — интересный парень!

— Кто б сомневался.

— Приезжает в сборную — первый день желает отдохнуть. Мы уж отъезжаем на тренировку, звонит: «Самолет задерживается, в Вене сижу». А я знал, что он уже в Минске. Отвечаю: «Саш, если самолет в Вене задерживается, лети назад в «Арсенал». Быстрее будет». Вешаю трубку.

— А дальше?

— Автобус подъезжает к стадиону — смотрю: Глеб бежит к раздевалкам. Ребята в хохот: «На истребителе прилетел...» А Костя Коваленко?

— Это вообще персонаж.

— Уникальный! Мог со сбора сбежать — гулять с девушкой по набережной. Потом за восемь игр девять мячей забивал. После меня оказался в «Сатурне», так Шевчук мне эту картину описывал. Костя произносит: «Вышел я утром, огляделся — да-а, это у Байдачного я белая ворона. А здесь таких пять-шесть вижу...»

Анатолий Байдачный. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Анатолий Байдачный.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Йоги и шаманы

В ту пору модным сделалось — даже самые заслуженные тренеры пускали в команду шаманов, экстрасенсов. Кто-то рассказывал об этом не стесняясь — как Виктор Тихонов. Кто-то ставил шамана на ставку втихаря. Стесняясь.

Сегодня вспоминаю — толк был разве что от Рудольфа Зайганова, легендарного «черного мага». В самом деле владевшего гипнозом на фантастическом уровне. Мог внушить что угодно.

Но преобладали прохиндеи.

— Постоянно меня какие-то шайтаны одолевают! — поддерживал меня в отношении к «психологам» Байдачный. — Но я от нечистой силы — в стороне...

— Кто запускал?

— Бесков!

— Ого. Вот этого я не знал.

— Да, запустил Константин Иванович йога в команду. Тот уверял: в перерыве делаете ряд упражнений — на второй тайм выходите совсем свежими. Восстановление полное. Вот эксперимент: уложили на ковер Юру Семина.

— Так-так. Что Юрий Павлович? Погрузился в сон?

— Склонился над ним йог: «Представь голубое-голубое небо. Представил?» Семин сипит: «Да!» — «Представь птиц парящих» — «Не могу я птиц представить...»

— Уже смешно.

— Ребята подначивают — представь хоть чайник, лишь бы парил! Бесков, как услышал, раскраснелся: «Убрать этого шарлатана». В сборной Белоруссии у Эдуарда Малофеева был свой шайтан. Стоял с бородищей у раздевалок, колдовал.

— Это не он Эдуарда Васильевича к божественным песням пристрастил? С большой душой исполняет.

— Нет, это у Малофеева недавно появилось. Нововведение.

Ринат Дасаев. Гениальный, непостижимый вратарь. Ринату Дасаеву — 65!

«Получил от Рината двумя ногами в правое колено»

Когда великий вратарь Харальд Шумахер в 82-м не просто сломал француза Баттистона, а едва не отправил на тот свет — говорили об этом все. Политические новости отошли на второй план. Пересмотрите эти кадры, ужаснитесь еще раз. Я вот посмотрел — теперь забыть бы мне это все.

В Советском Союзе случилось похожее — друг Шумахера Ринат Дасаев схожим образом завершил карьеру нападающего Байдачного.

Есть истории, которые в подробностях впечатлительный Байдачный рассказывать не хочет. Например, как разрезал лифт его друга юности Кожемякина. Знает — но не говорит.

Здесь тоже брал паузу — заново переживая главное потрясение юности. Выдыхал — и рассказывал:

— Я выходил один на один, перебросил через него мяч — и получил от Рината двумя ногами в правое колено. Хорошо, поле было сыроватое — а то неизвестно, чем бы все закончилось. Боль страшная.

— Когда вы поняли, что это — все?

— Как только Миронова в ЦИТО сказала, что только семь процентов оставляет на то, что смогу играть. 93 — против. Можно было поехать в Германию, сделать операцию — но такое в те годы не практиковалось. Случись такая травма сейчас — через два дня смог бы бегать-прыгать... Значит, так суждено. Где-то я предал футбол — ну и был наказан.

Анатолий Байдачный. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Анатолий Байдачный. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Желваки заиграли»

Зная артистичную натуру Байдачного, я охотно предположил:

— Установки-то ваши — настоящий спектакль?

— Да ну, — поморщился Анатолий Николаевич. — Уже нет! Время не то!

— Время? — чуть оцепенел я.

— Это при советской власти установки были образными. Сейчас все на науку напирают. Установки у всех по 20 минут. Иностранцев словом зажечь невозможно!

— Ах, вот в чем дело.

— Это у Бескова каждая установка — два с половиной часа. Все уж ерзают: когда же конец? Однажды Бесков выдохся, подытоживает: «Вопросы есть?» Да какие вопросы? У всех задница болит! Вдруг защитник Штапов подает голос: «Есть вопрос!» Мы глаза вытаращили, готовы его сожрать живьем.

— Итак?

— Бесков обрадовался такому участию. «Да, Володя? Что за вопрос?» — «А если соперники придумают все то же самое?» У нас желваки заиграли. Думаем: неужели Бесков еще на два часа пластинку пустит?

— Пустил?

— Орлиным взглядом нас обвел: «Чтоб они до такого додумались? Да никогда!»

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«Самое уродливое строение Москвы — стадион «Динамо»

Всякий игравший за московское «Динамо» с нежностью вспоминает стадион в Петровском парке. Ту «брехаловку» у Северной — Северной ли? — трибуны. Кассы у метро. Кто-то спорить готов, из каких именно ворот уходил в последний раз Лев Яшин — приобняв меняющего Пильгуя. Но не отдав, вопреки легенде, перчатки. Пильгуй очень смеялся: «Ну какие перчатки? У нас руки-то разного размера!»

Вот только Анатолий Байдачный говорил другое:

— Стадион «Динамо»? Самое уродливое строение Москвы! Скорей бы его снесли! Проезжаю мимо — отворачиваюсь...

Однажды его начали сносить — и я как раз напросился на разговор к Байдачному. Радуя новостями:

— Сносят!

— Давно пора. Строение 1928 года!

— Фасад все равно оставили.

— Но ведь переделают?

— Нет.

— Всю эту серую унылость оставят? Не понимаю! Кому нужен этот советский модерн? Какое у него историческое значение? Вот «Лужники» — это грандиозно, строение из мрамора...

Анатолий Байдачный. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Анатолий Байдачный.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Негр без бутс

Тренеры, прошедшие 90-е, обязаны писать книжки. Или как минимум обстоятельно выступить в «Разговоре по пятницам». Их жизнь — череда волшебных приключений.

При мне жизнь свела в минском «Динамо» Анатолия Байдачного с интереснейшим человеком — Евгением Хвастовичем. Ярче руководителя в его жизни не было.

— В футболе не понимал вообще ничего. Мы боролись за первое место, и тут он собрался продавать центрального защитника в Израиль. Говорю ему: «Жень, у меня живые останутся два защитника! Ты что делаешь?» — «Так сыграй в два!»

Это Байдачному везли в команду негров. Некоторые были без бутс.

— Это для меня сразу знак — если человек без бутс явился на просмотр. Как-то бразильца притащили. Администратор спрашивает: «У тебя какой размер?» — «43-й. 42-й тоже могу натянуть...» Купите, говорю, ему не бутсы, а билет назад. Даже смотреть не буду.

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«Помогли умереть»

Это оказавшись рядом с Байдачным, знакомишься с новым взглядом на самые известные драмы нашего футбола 70-80-х. Оказывается, все было не так, как пишут! Что в истории со смертью Александра Прокопенко, «белорусского Пеле», что с гибелью «Пахтакора», что с «проданной» ташкентской переигровкой 70-го ЦСКА — «Динамо»...

Я-то читал — Прокопенко подавился в ресторане куском мяса. Не откачали, умер. Точно так же, как знаменитый комментатор Виктор Набутов в Ленинграде.

Выяснялось — все иначе.

— Это написали, что подавился. На самом деле, был «зашит», выпил — и разрыв сердца. Золотой человек, как его все любили! Прощали все!

— Помогли умереть.

— Да. В какой ресторан ни зайдет — «Саша, давай с нами...» На такси не ездил, только на милицейских машинах. Выходил на улицу, милиция останавливается. «О, Саша! Куда?» — «В ресторан...» Его везут. Еще и говорит, когда назад забирать.

Команда "Пахтакора" после авиакатастрофы. Олег Базелевич - второй справа.
Команда «Пахтакора» после авиакатастрофы. Олег Базилевич — второй справа.

«Базилевич вышел из самолета, Миша Ан сел на его место»

— «Пахтакор» ведь летел в ваш Минск, когда разбился? — расспрашивали мы в «Разговоре по пятницам».

— Совершенно верно. До этого мы сами едва не погибли. Летели на сборы в Сочи — пережил кошмар. Попали в ураган, а летчик вез жену на курорт. Решил садиться. Над водой планируем — не можем сесть! Стюардесса плачет! Как-то вышли из пике — сели в Сухуми. Часа через два, говорит, полетим.

— Полетели?

— Нет, говорим, через два часа — это ты полетишь. А мы поедем. Нашли старый «Икарус», поехали на нем. Еще история — ведь в 79-м «Пахтакор» к нам летел, в Минск.

Курбан Бердыев и&nbsp;Туляган Исаков. Как избежал трагедии Бердыев, а не полетевший футболист пытался повеситься. Новые подробности авиакатастрофы «Пахтакора» — 1979

— Помните тот день?

— Все было как обычно. Дубль приехал, сыграл. Обычно дублеры и основной состав летали вместе. Нашему Володе Курневу везли комсомольский билет, он за «Пахтакор» прежде играл. Узнали обо всем вечером, часов в одиннадцать. У вратаря Юры Курбыко жена работала в аэропорту — она сообщила. Наутро на базу приехало начальство. Все рассказали. Предупредили — болтать не надо. В газетах не писалось ничего. У нас же не могло быть плохого, аварий...

— В том самолете были близкие для вас люди?

— Миша Ан, мы вместе играли в юношеской сборной СССР. Жили в одной комнате. Он не должен был оказаться в этом самолете, травмирован был. Полетел поддержать команду. А Базилевич уже сидел в самолете!

— Серьезно?

— Конечно. Тут сообщили, что с женой неважно в Сочи. Пересел в другой самолет, а на его место сел Миша.

Анатолий Байдачный. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Анатолий Байдачный.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как картежники «раздевали» бабая

На историю с картежниками, якобы купившими переигровку 1970 года в Ташкенте между ЦСКА и «Динамо», мы вырулили случайно.

Заговорили о чем-то далеком. Ах да, о ранних подъемах, о Кисловодске...

— В Кисловодске мне хорошо как нигде! — выдохнул Анатолий Николаевич. — С утра — на Большое Седло, полторы тысячи метров...

— Бесков туда ходил.

— Меня часто с собой брал. Он все время останавливался в санатории «Красные камни». Шли наверх, рассказывал о своей жизни. Он меня любил, Константин Иванович. Помнишь, говорит, как мы проиграли ташкентскую переигровку ЦСКА? Я киваю — конечно, помню. Начинает рассказывать, что проиграли не просто так, продали матч картежникам. Виноваты Валерка Маслов и Еврюжихин.

Март. Евгений Ловчев в&nbsp;своем доме в&nbsp;деревне Акулово. «Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

— Не верили?

— Нет. И не поверю никогда. Но Бескова было не переубедить. Я ж знал этих картежников, среди моих друзей были профессионалы этого дела. Зарабатывать ездили в ташкентский аэропорт. Летит бабай — «Волгу» покупать. В сквере двое играют в карты. Делали так, что он сам же просился подсесть играть. Минут за двадцать раздевали его до нитки. Тот все понимал: «Ай-яй, милиция!» Та прибегает: ах, ты в карты играешь?! Так оставшиеся копейки милиционеру отдает. Знаю, играли постоянно в поезде Самарканд — Ташкент. А как тратили, знаете?

— Как?

— Съезжались в Москве — играли друг с другом. Вот здесь играли всерьез, по-честному. А почему Бесков подозревал — администратором ЦСКА в тот год был Тайванчик. Профессиональный картежник.

— Среди сборной 72-го года — одни покойники. Чья смерть особенно поразила?

— Гешки Еврюжихина. Я понять не мог: почему? Гешка был железный человек, весь в мышцах. Вдруг умирает в 54 года. Они с Яшиным дружили, снимали в Новогорске одну дачу на две семьи...

Футбол
Анатолий Байдачный
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