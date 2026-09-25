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Бывший футболист «Спартака» Капустин обвинил игроков «Вердера» в употреблении допинга

Бывший футболист «Спартака» Капустин обвинил игроков «Вердера» в употреблении допинга

Юрий Голышак
Обозреватель

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Капустин в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об ответном матче Кубка УЕФА против «Вердера» в 1987 году и высказал свое мнение о физическом состоянии футболистов немецкой команды.

— Петр Шубин, ассистент Бескова, говорил, что немцы явно были под допингом.

— Вот в этом не сомневаюсь!

— Почему?

— Это не только с «Вердером», вообще когда играли с немцами в еврокубках. Смотришь на них — глаза круглые, бешеные... Обычная история: середина второго тайма. Чувствуешь, силы на пределе. После каждого рывка надо отдышаться, жадно хватаешь воздух. А эти как зайцы — туда-сюда, туда-сюда... Столкнешься лицом к лицу — вместо глаз у них какие-то шары. Точно что-то жрали.

— Что происходило в Бремене?

— На первых минутах ошеломили своим прессингом, напором. Как бешеные псы кидались на каждый мяч. Но это же можно было предвидеть! Все знали, что они побегут отыгрываться. Любому прессингу можно противостоять, если ты готов.

— Паника на скамейке была?

— Не паника, а подавленное состояние. Мне казалось, Бесков понимал, что идем к провалу. Атмосфера нервная: что делать?! Почему это все происходит? Даже растерянная. Никто такого не ждал. Начинаем добавочное время — тут же пропускаем два!

— Вы пересматривали тот матч спустя годы?

— Недавно стал смотреть отрывки выезда против «Вердера». Пока не досмотрел — не оторвался. Снова расстраиваешься от этих голов Дасаеву, не понимаешь. У меня те голы до сих пор перед глазами, — сказал Капустин «СЭ».

«Спартак» и «Вердер» встретились в 1/16 финала Кубка УЕФА-1987/88. 24 октября 1987 года москвичи выиграли дома 4:1: дважды забил Сергей Родионов, по мячу — Александр Мостовой и Виктор Пасулько. 3 ноября в Бремене «Вердер» победил 6:2 после дополнительного времени и прошел дальше с общим счетом 7:6. Капустин вышел на замену вместо Александра Бубнова.

Владимир Капустин&nbsp;&mdash; бывший полузащитник &laquo;Спартака&raquo;, участник матча с &laquo;Вердером&raquo; (2:6) в&nbsp;1987 году.«Не сомневаюсь — «Вердер» в 1987-м играл под допингом. Так «Спартак» и получил 2:6». Интервью Владимира Капустина
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Футбол
ФК Вердер
ФК Спартак (Москва)
Владимир Капустин
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