Вудс примет участие в турнире в Огайо

Американский гольфист Тайгер Вудс подал заявку на участие в турнире Memorial Tournament (Огайо, с 30 мая по 2 июня), информирует golfdigest.

Этот старт станет тренировкой перед US Open, который пройдет с 13 по 16 июня в Пеббл-Бич (США). 43-летний Вудс уже пять раз выигрывал Memorial Tournament.

Напомним, что последние годы Вудс имел проблемы со здоровьем. Он перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы с наркотиками.

В сентябре 2018 года он одержал первую победу на турнире в PGA-туре. В апреле 2019 года Вудс выиграл турнир "Мастерс" в Огасте впервые за десять лет. В его планы входит выступление на Олимпиаде в Токио.