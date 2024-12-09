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Сегодня, 16:55

Трехкратная чемпионка России Малахова перешла в сборную Московской области

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Федерация гольфа Московской области объявила о расширении состава сборной. Из Москвы в областную команду перешла трехкратная чемпионка России Екатерина Малахова. Еще одна спортсменка Елизавета Кошкина в первый же сезон в составе подмосковной команды выиграла Спартакиаду учащихся и стала второй на первенствах России и Московской области.

Ближе к концу сезона присоединился к сборной Елисей Антропенко. Спортсмен стал победителем первенства Московской области и занял третье место на первенстве России.

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