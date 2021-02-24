Травмы Вудса не представляют угрозы для жизни

Травмы, которые получил в ДТП известный американский гольфист Тайгер Вудс, не представляют угрозы для жизни, сообщает 24 февраля The Athletic.

Агент спортсмена Марк Стайнберг подтвердил случившееся и сообщил, что его клиент в данный момент находится в операционной. Более подробная информация о состоянии здоровья гольфиста станет известна позднее.

45-летний Вудс 23 февраля попал в ДТП в Лос-Анджелесе и был госпитализирован. Спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы достать его из поврежденного автомобиля. Он получил серьезные травмы ног. Ему придется перенести хирургическое вмешательство.