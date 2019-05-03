Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с американским гольфистом Тайгером Вудсом, сообщает CBS. Встреча будет посвящена победе Вудса на "мастерсе" в Огасте.

Вудс впервые выиграл "мастерс" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году. "Мэйджоры" Вудс последний раз выигрывал 11 лет назад - на US Open-2008. Выигрыш в Огасте стал для него 15-м "мэйджором" в карьере.

После победы Вудса Трамп в Твиттере сообщил, что вручит гольфисту Президентскую медаль Свободы - награду за выдающиеся достижения в культуре или общественной жизни.