Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс пришел в сознание после операции, сообщает Sportsnet.

Спортсмен попал в аварию в Лос-Анджелесе. Чтобы вызволить Вудса, спасателям пришлось резать автомобиль специнструментом.

Вудс получил серьезные травмы правой ноги: оскольчатые открытые переломы, повреждения костей стопы и голеностопа. В районе большеберцовой кости ему был установлен металлический стержень.

Сейчас гольфист находится в сознании и восстанавливается в больничной палате.

Тайгер Вудс — 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». Всего за карьеру выиграл 80 турниров PGA Тура (второе место в истории после Сэма Снида) и 40 турниров Европейского тура.