Тайгер Вудс повторил рекорд по количеству побед в PGA Tour

Американский гольфист Тайгер Вудс победил на турнире серии PGA Tour — Zozo Championship в Японии. Для 43-летнего Вудса эта 82-я победа на турнирах PGA Tour. Он повторил рекорд соотечественника Сэма Снида, у которого столько же побед.

— 82 — это большая цифра. Для этого необходима на протяжении долгого времени. Сэм побеждал и после 50 лет, а мне только 40. Мне очень повезло с карьерой, которая продолжается до сих пор, — цитирует Вудса AP.