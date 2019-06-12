Тайгер Вудс подаст встречный иск на семью погибшего бармена

Американский гольфист Тайгер Вудс хочет подать встречный иск семье 24-летнего бармена Николаса Иммесбергера, информирует Sky Sports. Мужчина работал в ресторане Вудса и погиб в автокатастрофе в декабре прошлого года.

Ранее семья Иммесбергера подала иск на Вудса и его девушку Эрику Герман, которая является директором ресторана. Как отмечается в заявлении, Герман позволила выпить своему сотруднику чрезмерное количество алкоголя, а затем разрешила ему поехать домой. Утверждается, что Вудс при этом сам подавал алкоголь, хотя его в ресторане не было.

Адвокаты семьи Иммесбергера также обвинили Вудса в том, что он удалил видеозаписи, на которых было видно, что бармен пил за три часа до автокатастрофы. Кроме того, утверждается, что известный гольфист и его девушка знали, что Иммесбергер был алкоголиком, но не сделали своевременных шагов для предотвращения аварии.