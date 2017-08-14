Суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве гольфиста на два месяца

Щербинский суд Москвы подтвердил арест мастера спорта России по гольфу Артема Нестерова, сообщает ТАСС. Напомним, что он был арестован по подозрению в убийстве собственной матери.

Отмечается, что срок ареста составит два месяца по статье за умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что после преступления Нестеров позвонил своей жене и якобы сознался в убийстве. Как сообщили "СЭ" в Федерации гольфа Москвы, спортсмен, представляющий регион, был заявлен на чемпионат России, который завершился в минувшее воскресенье, однако в соревнованиях он участия не принял.