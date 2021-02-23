Стал известен характер травм гольфиста Вудса в серьезном ДТП
23 февраля 2021, 23:18
Американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. После ДТП его доставили в больницу, сообщает TMZ.
Автомобиль спортсмена разбился и перевернулся. Вудс был один в салоне. Его извлекли из машины при помощи гидравлических ножниц.
45-летний гольфист был доставлен в больницу. У него диагностированы серьезные травмы ног. Ему будут сделаны экстренные операции.
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