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Стал известен характер травм гольфиста Вудса в серьезном ДТП

23 февраля 2021, 23:18
Тайгер Вудс. Фото Instagram
Тайгер Вудс. Фото Instagram
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Американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию в Лос-Анджелесе. После ДТП его доставили в больницу, сообщает TMZ.

Автомобиль спортсмена разбился и перевернулся. Вудс был один в салоне. Его извлекли из машины при помощи гидравлических ножниц.

45-летний гольфист был доставлен в больницу. У него диагностированы серьезные травмы ног. Ему будут сделаны экстренные операции.

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