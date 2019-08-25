Шесть человек пострадали в результате удара молнии во время турнира по гольфу

Во время турнира по гольфу в Ист-Лейк (Атланта, США) молния ударила в дерево. В результате пострадали шесть человек, сообщает Sky News.

Сообщается, что пять мужчин и одна девочка спрятались под деревом от дождя. Именно туда и ударила молния. Их отправили в больницу, они были в сознании. Позже появилось сообщение от организаторов турнира, что их жизни ничего не угрожает.

Из-за случившегося турнир пришлось прервать. Соревнования должны возобновиться сегодня.