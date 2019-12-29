Авторитетное издание Associated Press назвало победу Тайгера Вудса на «Мастерсе» главной американской спортивной историей года. Американский гольфист из-за неспортивных проблем и серии травм утратил лидерство в мировом гольфе, однако в 2018 году вернулся в элиту. В 2019 году он выиграл «Мастерс» в Аугусте, в пятый раз в карьере и впервые с 2005 года.

В голосовании сотрудников издания второе место заняла победа сборной США на чемпионате мира по футболу среди женщин. Главным стал даже не сам факт выигрыша, а события, разворачивавшиеся вокруг турнира. Участницы женского ЧМ настаивали на равной оплате с мужским чемпионатом, а лидер сборной США Меган Рапино отметилась рядом высказываний о правах женщин и резкой критикой президента страны Дональда Трампа.