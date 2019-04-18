Пара назовет сына Тайгером в честь победы Вудса в "мастерсе"

Американская пара Трей и Дениз Литтл назовут своего будущего сына Тайгером в честь гольфиста Тайгера Вудса. На турнире "мастерс" в Огасте 14 апреля легендарный американец одержал победу.

Для него это первый выигрыш турнира серии "Мастерс" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году. Последний раз "мэйджоры" Вудс выигрывал 3955 дней назад - на US Open-2008.

Будущий отец в Инстаграме опубликовал в Инстаграме распечатку обещания: "Если Тайгер Вудс выиграет "мастерс" на этой неделе, я (отец) имею право назвать нашего сына (который родится в сентябре 2019 года) Тайгер Литтл".

В пометках он указал, что этот выигрыш станет величайшим камбэком в истории гольфа и одним из величайших в истории спорта.